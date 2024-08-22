'Росіяни міняють поведінку': офіцер ЗСУ пояснив відступи на Покровському напрямку

Офіцер ЗСУ наголошує, що українські військові на Покровському напрямку змушені відступати, щоб вирівняти фронт і зберегти життя особового складу.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-menyayut-povedenie-oficer-vsu-obyasnil-otstupleniya-na-pokrovskom-napravlenii-10590686.html Посилання скопійоване

Офіцер ЗСУ розповів про ситуацію на Покровському напрямку / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти на Покровському напрямку намагаються наступати в напрямку Новогродівки та постійно атакує дорогу, що з сполучає Карлівку з містом Покроськ. Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розповів пресофіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Бої виходять на трасу Покровськ-Карлівка, в районі населеного пункту Миколаївка", - зазначає військовий .

Він також наголосив, що відступи українських захисників з певних позицій на Покровському напрямку є звичайною військовою тактикою.

відео дня

"Ми робимо постійно запасні позиції, на всі випадки з моменту повномасштабного вторгнення. Треба бути готовим абсолютно. А наші відходи пов’язані лише з тим, що вони дійсно йдуть, як той бульдозер, який все руйнує. Тому перебувати там немає сенсу. От ми вимушені відходити. Але кажу: це не втікати і здавати фронт. Це — відхід. І це — також один з видів бою. Щоб вирівняти фронт, щоб зберегти життя здоров’я військовослужбовців", - вказує Цехоцький.

Сергій Цехоцький зазначив, що масового переміщення військової техніки на цьому напрямку не спостерігається. За його словами, російська армія стала рідше використовувати авіацію на Покровському фронті, ймовірно, через нестачу літаків і ефективну роботу українських систем ППО. Водночас удари 250-кілограмовими авіабомбами та піхотні штурми продовжуються.

"Вони постійно трішки міняють поведінку. Вони розуміють, що йти великою групою — це наражатись на те, що може прилетіти той самий арт снаряд. Тому намагаються маленькими групами переміщатися, не більше двох чоловік. Доходити до певної точки, чекати підкріплення і накопичувати живу силу", - резюмував він.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти наблизилися до міста Покровськ у Донецькій області, перебуваючи всього за 10 км від його околиць, повідомив керівник МВА Сергій Добряк.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що навіть якщо російські війська досягнуть міста, вони застрягнуть у передмістях та промислових зонах.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що ситуація на Покровському напрямку фронту погіршується, і необхідно змінювати підхід.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред