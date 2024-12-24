ЗСУ вдалось вирватись із оточення у Макарівці: у DeepState розкрили ситуацію

Сили оборони України вирвалися із російського оточення.

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Що відбувається на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

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Яка ситуація на фронті у Донецькій області

ЗСУ вдалось вийти з оточення

Станом на понеділок, 23 грудня, у Макарівці Донецької області немає оточених підрозділів ЗСУ.

За останньою інформацією від інформаційного OSINT-проєкту DeepState відомо, що російські терористи захопили Макарівку на Времівському напрямку, а також Сухі Яли та Зеленівку біля Курахового.

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"Сили оборони вирвалися з Макарівки, станом на 23 грудня в селі немає оточених підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Аналітики також пишуть щодо просування РФ на Донеччині біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та Кураховому.

Яка ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ситуація у Кураховому дуже складна. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що ЗСУ контролюють 30% міста. Ворог намагається знайти слабкі місця в українській оборони, шукаючи позиції, де недостатньо нашої піхоти. Через такі "дірки" РФ намагається просочуватись.

РФ хоче захопити плацдарм на правому березі та почати штурм Херсона. Владислав Волошин повідомив, що окупаційна армія Росії прагне захопити плацдарм на одному з островів або на правому березі Дніпра, щоб розмістити засоби для обстрілів Херсону та підрозділів ЗСУ.

Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що ЗСУ потопили човни РФ під час спроб переправитись на правий берег Дніпра. За його словами, українським військовим вже вдалося потопити частину човнів окупантів. Справа в тому, що ворог опинився у не дуже сприятливих умовах для такого форсування.

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