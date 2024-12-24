РФ хоче захопити плацдарм на правому березі: у ЗСУ видали заяву про штурм Херсона

Операції РФ виконують великими силами, які в нинішніх умовах приховати дуже складно.

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Чи буде армія РФ штурмувати Херсон / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, instagram.com/libkos

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Росіяни активізувались на Придніпровському напрямку

В якій ситуації перебувають військові ЗСУ на Херсонщині

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що окупаційна армія Росії прагне захопити плацдарм на одному з островів або на правому березі Дніпра, щоб розмістити засоби для обстрілів Херсону та підрозділів ЗСУ.

Волошин в ефірі "Радіо Свобода" повідомив, що саме тому на Придніпровському напрямку щодня фіксують по п'ять-сім штурмів окупантів, які вони здійснюють малими піхотними групами. Росіяни активізували штурми на островах Козацький та Великий Потьомкін. Також загарбники намагаються знайти слабкі місця оборони ЗСУ.

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"Ворог шукає, промацує нашу оборону: де є слабкі місця, намагається визначити, де у нас стоять вогневі засоби, намагається подивитися, як розташована система оборони, де вогневі позиції", - сказав Волошин.

Однак дії ворога не можна назвати підготовкою до масштабного штурму чи форсування Дніпра. Волошин також пояснив, що такі операції виконують великими силами, які в нинішніх умовах приховати дуже складно. Для переправлення бронетехніки чи створення понтонного мосту, довжина якого має сягати кілометра, потрібно багато ресурсів.

Для того, щоб приховати пересування великої кількості понтонних машин практично неможливо, атакувати виключно піхотою на катерах чи моторних човнах - безглуздо.

"Це робиться значно більшими силами, але більші сили при сучасних засобах розвідки приховати дуже важко. Щоб переправити бронетехніку, якось перекинути на інший бік Дніпра, необхідні засоби… Збудувати понтонну переправу - це щонайменше має бути міст до кілометра. Це велика кількість цих машин, які везуть понтони… Штурмувати лише однією піхотою на якихось катерах чи моторних човнах, розумієте, це, грубо кажучи, несерйозно. Це декілька залпів касетних боєприпасів і вони годують риб", - наголошує Владислав Волошин.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що росіяни "гарматним м'ясом" хочуть прорвати оборону ЗСУ у Курській області. На цьому напрямку російські загарбники для штурмів залучають велику кількість піхоти, серед якої є солдати з Північної Кореї. Українські захисники відбивають ворожі штурми.

Ситуація у Кураховому дуже складна, адже ЗСУ контролюють 30% міста. Ворог намагається знайти слабкі місця в українській оборони, шукаючи позиції, де недостатньо нашої піхоти. Через такі "дірки" РФ намагається просочуватись, каже лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Західні ЗМІ повідомили, що британські війська можуть приїхати в Україну для навчання ЗСУ. У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Стармер погодився "з важливістю уточнення" пропозиції щодо навчання українських солдатів для подальшого зміцнення можливостей України на полі бою.

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