ЗСУ потопили човни РФ під час спроб переправитись на правий берег Дніпра - Попович

Ворог і надалі намагається провести операцію з переправлення на правий берег Дніпра, однак успіху не має.

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Окупанти втрачають сили на Херсонщині у спробах вийти на правий берег / Колаж: Главред, фото: скріншот, скрін з DeepState

Що сказав Попович:

ЗСУ тримають вогневий контроль на Херсонщині

Втримати плацдарм на правому березі ворогу буде тяжко

Армія РФ навряд чи зможе захопити Херсон

Армія країни-агресора Росії продовжує спроби переправитися на правобережжя Дніпра у Херсонській області. Однак наразі ворогу не вдається досягти успіху, заявив в етері телеканалу FREEДОМ військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, українським військовим вже вдалося потопити частину човнів окупантів. Справа в тому, що ворог опинився у не дуже сприятливих умовах для такого форсування.

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"Правий берег вищий, він контролюється, лівий берег контролюється вогнем, артилерійськими дронами та загалом вкрай складне завдання для противника буде переправитися і створити плацдарм", - зазначив оглядач.

Попович вважає, що створення плацдарму на правому березі Дніпра якщо і можливе, то навряд чи окупантам вдасться утримувати його, адже забезпечувати угруповання буде складно.

"Потрібно вирішувати заходи, пов’язані з розширенням цього плацдарму та подальшим наступом. Далі плацдарм має підтримуватись сухопутно, але з іншого боку. Ми зараз можемо подивитися будь-які приклади подібних дій, і ми побачимо, що так чи інакше буде потрібно плацдарм якимось чином утримувати та його розширювати", - додав він.

Тому у нинішній ситуації говорити про повторну спробу захоплення Херсона окупантами не варто, попри те, що ворог продовжуватиме спроби переправитися на правий берег.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, заяви про наступ окупантів у Херсонській області є нагнітанням ситуації.

До цього стало відомо, що країна-агресор Росія планує активізувати бойові дії на правобережній частині Херсонщини. Рішення про наступ на Херсон нібито вже ухвалено. Проводити операцію будуть підрозділи РФ, які восени 2022 року вже відступали з Херсонщини.

Раніше також повідомлялося, що українська армія повністю контролює ситуацію в Херсонській області. Війська агресора Росії раніше намагалися перебратися через Дніпро на правий берег у напрямку Херсона і пробують зайти на острови з метою захоплення плацдармів. Ворог не зможе переправитися через Дніпро, але продовжуватиме свої спроби.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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