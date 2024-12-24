ЗСУ контролюють 30% міста, ситуація у Кураховому дуже складна - лейтенант ЗСУ

Російські окупанти намагаються знайти "дірки" в обороні.

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ЗСУ контролюють 30% Курахового / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Головне із заяви військового:

РФ намагається знайти "дірки" в обороні Курахового

ЗСУ контролюють 30% міста

Російські окупанти намагаються захопити Курахове і не припиняють штурмові дії. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Ворог намагається знайти слабкі місця в українській оборони, шукаючи позиції, де недостатньо нашої піхоти. Через такі "дірки" РФ намагається просочуватись, каже лейтенант.

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"Чесно кажучи, дуже складно вести бойові дії в таких умовах. Курахове повністю стирають КАБами, бо КАБи в них як арта - всеодно що там, відпрацьовують по площі, щоб хоча б щось знищити", - додав він.

За даними лейтенанта "Алекса", нині ЗСУ контролюють близько 30% Курахового.

Ситуація на Курахівському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти намагаються просуватися на Курахівському напрямку. Зокрема через тиск ворога українських бійців вивели з "Успенівського карману".

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що на Времівському напрямку ворог хоче перерізати усі шляхи постачання, що ведуть до східного угруповання ЗСУ на Курахівському напрямку. Тому зараз окупаційні сили зосередились на Великій Новосілці.

Попри надскладну ситуацію наразі Курахове перебуває під контролем Збройних сил України. Але становище ЗСУ в місті ускладнене через істотну перевагу росіян у живій силі.

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