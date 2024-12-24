Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ контролюють 30% міста, ситуація у Кураховому дуже складна - лейтенант ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
24 грудня 2024, 03:15
69
Російські окупанти намагаються знайти "дірки" в обороні.
ВСУ
ЗСУ контролюють 30% Курахового / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Головне із заяви військового:

  • РФ намагається знайти "дірки" в обороні Курахового
  • ЗСУ контролюють 30% міста

Російські окупанти намагаються захопити Курахове і не припиняють штурмові дії. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Ворог намагається знайти слабкі місця в українській оборони, шукаючи позиції, де недостатньо нашої піхоти. Через такі "дірки" РФ намагається просочуватись, каже лейтенант.

відео дня

"Чесно кажучи, дуже складно вести бойові дії в таких умовах. Курахове повністю стирають КАБами, бо КАБи в них як арта - всеодно що там, відпрацьовують по площі, щоб хоча б щось знищити", - додав він.

За даними лейтенанта "Алекса", нині ЗСУ контролюють близько 30% Курахового.

Ситуація на Курахівському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти намагаються просуватися на Курахівському напрямку. Зокрема через тиск ворога українських бійців вивели з "Успенівського карману".

ЗСУ контролюють 30% міста, ситуація у Кураховому дуже складна - лейтенант ЗСУ
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що на Времівському напрямку ворог хоче перерізати усі шляхи постачання, що ведуть до східного угруповання ЗСУ на Курахівському напрямку. Тому зараз окупаційні сили зосередились на Великій Новосілці.

Попри надскладну ситуацію наразі Курахове перебуває під контролем Збройних сил України. Але становище ЗСУ в місті ускладнене через істотну перевагу росіян у живій силі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Курахове вторгнення Росії
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЗСУ контролюють 30% міста, ситуація у Кураховому дуже складна - лейтенант ЗСУ

ЗСУ контролюють 30% міста, ситуація у Кураховому дуже складна - лейтенант ЗСУ

03:15Україна
"Йому вигідні тіньові домовленості з Путіним": Зеленський розкритикував Фіцо

"Йому вигідні тіньові домовленості з Путіним": Зеленський розкритикував Фіцо

01:01Україна
Стратегічний для РФ аеродром: на базі "Міллерово" влаштували справжню "дискотеку"

Стратегічний для РФ аеродром: на базі "Міллерово" влаштували справжню "дискотеку"

23:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
Смачні тарталетки на Новий рік: простий рецепт, який здивує усіх

Смачні тарталетки на Новий рік: простий рецепт, який здивує усіх

Гороскоп на сьогодні 24 грудня: Овнам - райський період, Козерогам - неймовірна удача

Гороскоп на сьогодні 24 грудня: Овнам - райський період, Козерогам - неймовірна удача

"Ми працюємо, бо знаємо, що нас чекають": як фонд "Велич життя" на чолі з Аллою Ландар рятує життя на передовій

"Ми працюємо, бо знаємо, що нас чекають": як фонд "Велич життя" на чолі з Аллою Ландар рятує життя на передовій

Мільйони боєприпасів і сотні ракет: КНДР збільшила постачання зброї до РФ - WSJ

Мільйони боєприпасів і сотні ракет: КНДР збільшила постачання зброї до РФ - WSJ

Оточення ЗСУ в Макарівці: в Силах оборони прояснили ситуацію

Оточення ЗСУ в Макарівці: в Силах оборони прояснили ситуацію

Останні новини

03:40

Блок управління під мікроскопом: несподівані дані про ракету "Орешник"

03:15

ЗСУ контролюють 30% міста, ситуація у Кураховому дуже складна - лейтенант ЗСУ

03:12

Більше ніяких "стрілок": жінка поділилась геніальним лайфхаком для міцності колготокВідео

02:31

"Мандаринки" будуть танути в роті: швидкий рецепт смачної закуски на Новий рік

01:30

Євген Клопотенко вперше зізнався в романі з кондитером-зіркою "МастерШеф"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:01

"Йому вигідні тіньові домовленості з Путіним": Зеленський розкритикував Фіцо

23 грудня, понеділок
23:05

Стратегічний для РФ аеродром: на базі "Міллерово" влаштували справжню "дискотеку"Відео

22:36

"Трембіта" дістане до Москви: Україна створює нову ракету – The Economist

22:18

Різдвяний Святвечір 2024: що категорично не можна робити 24 грудня

Реклама
22:06

Скорочення атак Шахедами у грудні: Британська розвідка назвала причину "затишшя"

21:47

Зібралися за п'ятим: Інна Мірошниченко заговорила про нову дитину

21:31

Незабутній тиждень чудес: які три знаки Зодіаку отримають шанс на щастя

21:15

У Раді зробили заяву щодо демобілізації військових і назвали головний пріоритет

21:12

Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години

21:09

Що буде, якщо додати мед у гарячий чай: міф чи серйозна небезпека

20:35

Різдвяне перемир'я від Орбана: що за цим стоїтьПогляд

20:29

Щаслива мама Ліза Глінська вперше показала обличчя дочок-двійнят

20:27

Скільки можна зберігати ікру після відкриття: порада для господинь на Новий рік

20:18

"Ганебна політика": у МЗС рознесли Фіцо після його зустрічі з Путіним у Москві

19:55

Чи можуть в Україні змінити закон про мобілізацію: у Раді відповіли

Реклама
19:54

Куди краще поставити орхідею: експерти назвали ідеальне місце в домі

19:39

Синоптики оголосили штормове попередження: де прогнозують сніг та дощі

19:25

Тисячі північнокорейців знищено: Зеленський назвав втрати КНДР на Курщині

19:22

Навіщо класти гірчицю у взуття: простий трюк, щоб не мерзнути холодною зимою

19:12

Жінки "голодні": викладач КНУ оскандалився заявою про миротворців і демографіюВідео

18:43

Найкращі вживані авто: точний рейтинг від експертів - всі до $5000

18:42

"Ми працюємо, бо знаємо, що нас чекають": як фонд "Велич життя" на чолі з Аллою Ландар рятує життя на передовій новини компанії

18:26

Такі великі, а боягузи: чи справді слони бояться мишей - відповідь вчених

18:22

Популярна українська співачка перенесла екстрену операцію

18:16

Загроза масштабного штурму РФ на Херсонщині: у ЗСУ зробили заяву

17:53

Ракета "Орешник" не зовсім нова: відомі перші результати вивчення уламків

17:48

Як очистити кран від іржі: легкий, швидкий і робочий спосібВідео

17:25

Олімпійська чемпіонка Анжеліка Терлюга вперше стала мамою - подробиці

17:22

Як вивести з квартири чорних тарганів: 5 найважливіших кроків, щоб знищити шкідників наповалВідео

17:18

"Оточення" ЗСУ на сході: в ОСУВ "Хортиця" зробили важливу заяву

17:06

Покровськом не обмежаться: яке місто може бути наступною ціллю РФ на Донеччині

16:53

Почалась пожежа: дрони атакували найбільший військовий полігон РФ – деталі

16:17

З Patriot, IRIS-T і Leopard: у ФРН розкрили деталі великого пакета допомоги Україні

15:59

Стрімкий ріст цін: в Україні різко подорожчали деякі овочі та фрукти

15:49

Фіцо нарвався на критику: у Литві та Чехії різко висловилися про "вояж" до Москви

Реклама
15:48

Як очистити плиту від старого жиру та нагару: легкий і швидкий спосібВідео

15:34

Росіяни "гарматним м'ясом" хочуть прорвати оборону ЗСУ: що відбувається на Курщині

15:17

Що буде, якщо крутити шапку в руках: священник дав остаточну відповідь

14:56

Графіки повертаються: в Україні ввели екстрені відключення світла - деталі

14:51

"У РФ вважають, що Трамп кине Україну їм у пащу": які плани виношує Путін – прогноз СотникаВідео

14:44

Зірки "Бісової пательні" на 2+2 розповіли, як зустрічатимуть Новий рік-2025

14:38

"Допомога Путіну аморальна": Зеленський різко відреагував на візит Фіцо до РФ

14:34

Долар та євро "впали": скільки коштує валюта після вихідних

14:12

Шишки — принесуть багатство, а птахи - звістки: якими іграшками прикрасити ялинку

14:09

Національний відбір на Євробачення 2025: хто увійшов до складу журі

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти