ЗСУ проводять масштабні операції на лівому березі Херсонщини: росіяни готують спецгрупи

Гуменюк заявила, що ЗСУ відтісняють російських військових на 3-8 кілометрів від лівого берега.

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Ситуація на Херсонському напрямку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap.live

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Збройні сили України проводять масштабні операції на лівому березі Херсонської області.

"15 листопада українські війська продовжували масштабніші, ніж зазвичай, операції на східному (лівому) березі Херсонської області", - у зведенні повідомили ISW.

Російські військкори раніше заявляли, що ЗСУ провели безуспішні атаки з центру Кринок. Крім цього, українські військові атакують біля Пойми та Піщанівки.

За інформацією російських військових блогерів, ЗС РФ перешкоджали Силам оборони здійснити евакуацію поранених і розгорнути додатковий підрозділ на лівому березі біля Антонівського мосту. Натомість очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ відтісняють російських військових на 3-8 кілометрів від лівого берега.

"Географічний масштаб цих описаних зусиль значно більший, ніж те, що наразі показує будь-яке доступне відкрите джерело", - йдеться у повідомленні від аналітиків.

Відомо, що 15 листопада російські сили підтвердили нібито просування на території лівого берега Херсонської області, яка під контролем України. Геолокаційні кадри від 14 листопада показують, що російські військові просунулися до Кринок.

За даними російських військкорів, ЗС РФ контратакували та змусили ЗСУ відійти з деяких районів на південь від Кринок біля Козачих Лагерів та біля Антонівського мосту, проте аналітики Інституту вивчення війни не можуть підтвердити ці дані.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що війська ЗС РФ, ймовірно, розробили стратегію знищення українських позицій на лівому березі через формування трьох тактичних груп. З його слів, окупанти планують використати дві групи для флангу на трасі Олешки-Нова Каховка та в районах Кринок, Корсунки та Козачих Лагерів, тоді як третя група наступатиме на південь від Кринок та північ.

Дивіться відео про те, як ЗСУ потужно тиснуть окупантів на лівому березі:

Ситуація на Херсонщині

Нагадаємо, що ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини. Біля Пойми, Піщанівки та Підстепного тривають інтенсивні бої. Окупанти використовують вогонь, щоб запобігти переміщенню ЗСУ й техніки на лівий берег.

Окупанти уперше визнали існування плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра. На всій ділянці лівого берега від залізничного мосту до Кринок перебуває приблизно півтори роти ЗСУ, переважно дрібними групами, заявив зрадник Сальдо.

В ОВА підтвердили гарні новини з лівого берега Херсонщини. В Херсонській ОВА зазначили, що ЗСУ можуть звільнити важливий населений пункт на лівобережжі Херсонщини вже цього місяця.

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