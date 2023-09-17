'ЗСУ готуються до різних сценаріїв': що РФ задумала на Куп'янському напрямку

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що наступ російської окупаційної армії на Куп'янському напрямку сповільнився.
"Перш за все це пов'язано з тим, що вони добряче по зубах отримали біля Новоєгорівки. А по-друге, мені здається, це пов'язано із формуваннями їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після отримання на горіхи від ЗСУ", - сказав Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Речник наголосив, що українські захисники готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника.
Ситуація на Куп'янському напрямку: що відомо
Нагадаємо, що ЗСУ відбивають "м'ясні штурми" РФ під Куп'янськом. ЗСУ побудували потужні фортифікаційні споруди, замінували підходи до них, а також створили глибокоешелоновану оборону, яку не в змозі подолати противник.
ЗСУ дали окупантам "по зубах" під Куп'янськом, РФ тисне на Серебрянське лісництво. Євлаш повідомив, що на сході України тривають інтенсивні бої - за добу окупанти понад 1000 разів атакували позиції українських бійців.
РФ застосовує свою тактику і на Куп'янському напрямку припинились бої. За добу, 13 вересня, на Куп’янському напрямку за добу не було жодного бойового зіткнення - противник починає застосовувати свою тактику.
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