'ЗСУ готуються до різних сценаріїв': що РФ задумала на Куп'янському напрямку

Українські військові готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника.

https://glavred.net/ukraine/zsu-gotuyutsya-do-riznih-scenarijiv-chomu-rf-ne-nastupaye-na-kup-yanskomu-napryamku-10501372.html Посилання скопійоване

На Куп'янському напрямку затишшя на полі бою / колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, 22 окрема механіхована бригада

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що наступ російської окупаційної армії на Куп'янському напрямку сповільнився.

"Перш за все це пов'язано з тим, що вони добряче по зубах отримали біля Новоєгорівки. А по-друге, мені здається, це пов'язано із формуваннями їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після отримання на горіхи від ЗСУ", - сказав Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Речник наголосив, що українські захисники готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника.

відео дня

Ситуація на Куп'янському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ відбивають "м'ясні штурми" РФ під Куп'янськом. ЗСУ побудували потужні фортифікаційні споруди, замінували підходи до них, а також створили глибокоешелоновану оборону, яку не в змозі подолати противник.

ЗСУ дали окупантам "по зубах" під Куп'янськом, РФ тисне на Серебрянське лісництво. Євлаш повідомив, що на сході України тривають інтенсивні бої - за добу окупанти понад 1000 разів атакували позиції українських бійців.

РФ застосовує свою тактику і на Куп'янському напрямку припинились бої. За добу, 13 вересня, на Куп’янському напрямку за добу не було жодного бойового зіткнення - противник починає застосовувати свою тактику.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.