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Українські бійці просуваються вперед і знищують окупантів та їх техніку - ЗСУ

Юлія Куришко
14 вересня 2023, 18:55 оновлено 14 вересня, 19:06
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На Бахмутському напрямку противник 536 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових.
ВСУ
У ЗСУ повідомили про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 36-я ОМБП

Керівник прес-служби Східного угрупування військ Збройних сил України Ілля Євлаш повідомив, що на сході України тривають інтенсивні бої - за добу окупанти понад 1000 разів атакували позиції українських бійців.

"Зокрема, на південному фланзі Бахмутського напрямку, де у нас іде наступальна операція, у напрямку Кліщіївки, Бахмута, Міньківки та Дубово-Василівки. Наші оборонці ідуть вперед і змушують противника з боями відступати", - Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини" наголосив, що противник застосовує усю номенклатуру своєї артилерії.

На Бахмутському напрямку противник 536 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, 5 разів застосовуючи авіацію. Відбулося 13 бойових зіткнень, під час яких противник був змушений відступити.

відео дня

Євлаш розповів, що ЗСУ знищили: 3 танки, 3 БМП, 1 БТР, 2 "Піони", два "Гради", 7 артустановок Д20 152 мм та 6 Д30, 7 автомобілів і одну РЕБ-станцію "Поле 21", яка перешкоджала застосуванню високоточної зброї на цій ділянці фронту.

На Лимано-Куп'янському напрямку відбулося три бойових зіткнення. Противник намагається знайти "тонку" ділянку фронту. Українські бійці ліквідували 48 окупантів.

"Час від часу противник веде таку тактику: він відмовляється від боїв, а продовжує застосовувати артилерію десятками тисяч боєприпасів по позиціях ЗСУ, намагаючись нас таким чином змусити відступити або зруйнувати оборонні укріплення", - додав Євлаш.

Раніше ворог намагався пробитися поблизу Новогорівки, зараз перемикається на Серебрянське лісництво, шукає слабкі місця на Сватівському напрямку. За словами речника ЗСУ, ворог постійно маневрує, перекидає сили і підтягує резерви.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що у Міноборони заявили про звільнення Андріївки, але все не так однозначно. Українські військові закріплюються на зайнятих позиціях. Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на північному флангу, але їм не вдається.

ЗСУ розкрили ситуацію на Херсонщині. Сили оборони України працюють над тим, щоб зменшити кількість ворожих обстрілів правобережжя Херсонської області, розповіла Наталія Гуменюк.

Жданов спрогнозував успіхи ЗСУ на осінь. Захисникам України не обов’язково буде потрібно штурмувати великі міста, наприклад, Мелітополь. Його можна буде обійти і розсікти російське угруповання.

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війна в Україні ЗСУ
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