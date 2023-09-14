Українські бійці просуваються вперед і знищують окупантів та їх техніку - ЗСУ

На Бахмутському напрямку противник 536 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових.

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У ЗСУ повідомили про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 36-я ОМБП

Керівник прес-служби Східного угрупування військ Збройних сил України Ілля Євлаш повідомив, що на сході України тривають інтенсивні бої - за добу окупанти понад 1000 разів атакували позиції українських бійців.

"Зокрема, на південному фланзі Бахмутського напрямку, де у нас іде наступальна операція, у напрямку Кліщіївки, Бахмута, Міньківки та Дубово-Василівки. Наші оборонці ідуть вперед і змушують противника з боями відступати", - Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини" наголосив, що противник застосовує усю номенклатуру своєї артилерії.

На Бахмутському напрямку противник 536 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, 5 разів застосовуючи авіацію. Відбулося 13 бойових зіткнень, під час яких противник був змушений відступити.

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Євлаш розповів, що ЗСУ знищили: 3 танки, 3 БМП, 1 БТР, 2 "Піони", два "Гради", 7 артустановок Д20 152 мм та 6 Д30, 7 автомобілів і одну РЕБ-станцію "Поле 21", яка перешкоджала застосуванню високоточної зброї на цій ділянці фронту.

На Лимано-Куп'янському напрямку відбулося три бойових зіткнення. Противник намагається знайти "тонку" ділянку фронту. Українські бійці ліквідували 48 окупантів.

"Час від часу противник веде таку тактику: він відмовляється від боїв, а продовжує застосовувати артилерію десятками тисяч боєприпасів по позиціях ЗСУ, намагаючись нас таким чином змусити відступити або зруйнувати оборонні укріплення", - додав Євлаш.

Раніше ворог намагався пробитися поблизу Новогорівки, зараз перемикається на Серебрянське лісництво, шукає слабкі місця на Сватівському напрямку. За словами речника ЗСУ, ворог постійно маневрує, перекидає сили і підтягує резерви.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що у Міноборони заявили про звільнення Андріївки, але все не так однозначно. Українські військові закріплюються на зайнятих позиціях. Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на північному флангу, але їм не вдається.

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