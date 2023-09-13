'РФ застосовує свою тактику': на Куп'янському напрямку припинились бої

У ЗСУ повідомили, що на Куп’янському напрямку за добу не було жодного бойового зіткнення.

https://glavred.net/ukraine/zastosovuyut-svoyu-taktiku-u-zsu-poyasnili-zatishshya-na-kup-yanskomu-napryamku-10500412.html Посилання скопійоване

На Куп'янському напрямку затишшя / колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, скріншот: відео

Керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що за минулу добу на Куп’янському напрямку за добу не було жодного бойового зіткнення.

В ефірі "Радіо Свобода" він пояснив, що таке інколи буває - коли противник починає застосовувати свою тактику.

"Певно, це пов’язано з тим, що він раніше дуже добре отримав по зубах поблизу Новоєгорівки та інших населених пунктів", - наголосив Євлаш. відео дня

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ за тиждень звільнили 2 кв. кілометри на Бахмутському напрямку. На Бахмутському напрямку та досягнуто успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки. Відомо, що на Таврійському напрямку здобули загалом 4,8 квадратних кілометра.

Розвідка Британії повідомила, що РФ перекинула на Луганськ нову армію раніше, ніж планувала. Частини були відправлені в бій раніше терміну тому, що Росія продовжує відчувати надмірне навантаження на фронті.

Росія готує штурм на Куп'янському напрямку та хоче задіяти нових солдат. ЗСУ відстежують, що в росіян бракує кадрів, оскільки "ці штурмові загони формуються навіть із представників тилових підрозділів, які не мають досвіду.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.