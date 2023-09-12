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Росіян "посилають на забій": ЗСУ відбивають "м'ясні штурми" РФ під Куп'янськом

Олексій Тесля
12 вересня 2023, 18:41 оновлено 12 вересня, 18:50
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ЗСУ побудували потужні фортифікаційні споруди та замінували підходи до них, розповів Ілля Євлаш.
війна, всу
Бійці ЗСУ стримують атаки РФ під Куп'янськом / 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, Українська Добровольча армія

Російським окупантам не вдається пробити оборонні лінії українських захисників на Куп'янсько-Лиманському напрямку, заявив начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Тут ворог "б'ється як риба об лід", тоді як на інших ділянках фронту — під Бахмутом і в Запорізькій області — у ЗСУ є успіхи, підкреслив він в ефірі 24 каналу.

За словами українського офіцера, ЗСУ побудували потужні фортифікаційні споруди, замінували підходи до них, а також створили глибокоешелоновану оборону, яку не в змозі подолати противник.

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Подробиці атак РФ на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Він уточнив, що окупанти намагалися штурмувати українські оборонні лінії в напрямку Новоєгорівки, а також біля села Новоселівське в районі Сватового.

За словами представника Східного угруповання військ ЗСУ, в атаки на українські позиції ворог кидає підрозділи "Шторм-Z", які складаються з екс-ув'язнених.

"Їх посилали на забій. Вони повинні були кинутися і забігти в першу посадку, вирити якісь окопи і максимально тримати", - пояснив він і зазначив, що слідом за зеками йдуть кадрові військові РФ, які мали завдання утримати захоплену місцевість після "м'ясного штурму".

Євлаш додав, що окупанти діють тактикою, яку застосовували найманці ПВК "Вагнер" — йдуть вперед малими групами до 10 осіб.

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Ситуація на Куп'янському напрямку / deepstatemap.live

Раніше повідомлялося, що прикордонники зачистили позиції РФ: біля Куп'янська знищили росіян і взяли полонених. Бійці ДПСУ провели вдалу штурмову операцію та знищили ворожу вогневу позицію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Лимансько-Куп'янському напрямку РФ зосередила понад 100 тисяч росіян. Однак ворогові не вдається просуватися крізь щільну оборону ЗСУ, розповів в ефірі телемарафону начальник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш.

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ЗСУ Купянск війна Росії та України
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