glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Наші православні повстануть": Кива в ефірі росТБ помарив про "повстання" в Києві

9 грудня 2022, 09:05
Опальний екснардеп Ілля Кива регулярно виступає на пропагандистських каналах в Росії. Цього разу він міркував про мобілізацію в Україні.
Ілля Кива
Ілля Кива регулярно виступає на пропагандистських каналах в РФ / скріншот

Підозрюваний у державній зраді екснардеп партії Опозиційна платформа - За життя Ілля Кива, який втік до Росії, виступив з незв'язною промовою на пропагандистському каналі країни-агресора. Експолітик помарив про "повстання" в Києві.

Кива міркував про мобілізацію в Україні.

"Коли ти на фронті і там опинився з примусу, а твоя сім'я в голоді-холоді, воювати величезного бажання немає. А коли ти знаєш, що віру, в яку ти був хрещений, потоптали і осквернили, у тебе з'являється сумнів: а чи все ти робиш правильно?", - заявив зрадник.

Потім Кива висловив упевненість в тому, що нібито в Україні відбудеться "повстання".

"Наші православні російські українці повстануть. Нам потрібно лише дати їм цю можливість, і знесуть цей режим Зеленського. Повірте, разом ми зробимо цю богоугодну справу!", - заявив він.

Ілля Кива
Ілля Кива / скріншот

Як повідомляв Главред, 26 лютого стало відомо, що скандального нардепа Іллю Киву виключили з партії Опозиційна платформа - За життя.

Киву оголосили в міжнародний розшук. Його підозрюють у державній зраді.

Пізніше журналісти з'ясували, що Кива може жити в елітному котеджному містечку Agalarov Estate у Підмосков'ї поблизу міста Покровського.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні Ілля Кива пропаганда
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:31

"Влаштують жах": астролог назвала 1 день у грудні, коли чекати випробувань Україні

11:29

Удари по авіабазах РФ: ЗСУ атакували модифікованими "Стрижами" – PoliticoВідео

11:10

"Це просто смішно": Гіркін розніс командування армії РФ за промахи на війні в УкраїніВідео

11:05

Документальний проєкт "Свобода у вогні" презентували в США та Канаді за участі 1+1 media

10:59

У Москві палає величезний торговий центр: чутно потужні вибухиВідео

Реклама
10:31

"Не дай нудьгувати тим, хто дивиться з неба": Дантес зворушливо згадав загиблого в боях друга-комікаВідео

09:50

Сили оборони України отримали ще 7 дронів від Олега Крота з "Фундації Течія"

09:44

РФ повинна вивести війська, а Україна - стати членом НАТО: Волкер відповів Макрону з приводу гарантій безпеки

09:40

Україна має зброю для прямої атаки на Москву - ForbesВідео

09:05

"Наші православні повстануть": Кива в ефірі росТБ помарив про "повстання" в КиєвіВідео

09:00

3 склади боєприпасів і сотні поранених ворогів: у Генштабі розповіли про "бавовну" під Запоріжжям

08:29

"Вбити стільки цивільних, скільки можливо": у США порівняли російських військових з бойовиками ІДІЛ

07:56

Армія Путіна втратила наступальний потенціал, в перспективі на РФ чекають два варіанти - Жданов

07:16

Системи боротьби з дронами та боєприпаси: США передадуть Україні новий пакет допомоги на $275 млн - ЗМІ

07:15

Як просто привітати з Різдвом: найкрасивіші листівки, вірші та прозаФото

07:00

Гороскоп на сьогодні 9 грудня: Овнам - енергія, Терезам - стреси, а Рибам - лінь

06:40

Кремль намагається ввести Захід в оману, щоби змусити Київ вести переговори - ISW

06:20

Чому важливо відігнати росіян на 50 км від кордонуПогляд

06:20

Суровікін, Дворніков і Путін проходитимуть по найвищому трибуналуПогляд

04:50

Як знизити цукор в крові в домашніх умовах за допомогою цибулі

Реклама
04:00

Наминуть за обидві щоки: які спеції та пряності додати в суп, щоб він мав бомбічний смакВідео

03:24

"Фото з майбутнього в українському Криму": дзюдоїстка Дар'я Білодід поніжилася на пісочку в міні

02:55

"З усіма на диванчик": Волочкова переодяглася в черницю, щоб віддячити своєму спасителю

02:20

День Святого Миколая 2023: що можна і що не варто дарувати дітям

01:36

Військовий експерт спрогнозував, як діятимуть вороги після "бавовни" на аеродромах

01:00

Гороскоп таро на тиждень 12-18 грудня 2022: Тельці опиняться на фініші, а Рибам доведеться попітніти

08 грудня, четвер
23:59

Навіщо натирати яйця олією: проста хитрість від запасливих господинь

23:40

"Терористи залишили смертельні пастки": Зеленський пообіцяв, що Росія відповість за мінний терор

23:00

"Ядерній війні не бути": експерт розповів, хто зі світових лідерів дав чіткий меседж ПутінуВідео

22:30

Фортуна завжди на їхньому боці: топ-3 знаки Зодіаку з найсильнішим янголом-охоронцемВідео

22:06

У МЗС Словаччини рознесли заклики до "діалогу" з РФ і нагадали про спроби говорити з ГітлеромВідео

21:52

Дружина Андрія Макаревича розповіла, чому не хоче для сина "паспорт Мордора"

21:32

У молодиці старого Петросяна у відпустці випали груди

21:31

Медведєв влаштував істерику і зробив різкий випад на адресу Зеленського через відсутність переговорів

21:02

Віру Брежнєву викрили у вагітності

20:58

Мелітополь - ключ до звільнення Криму: військовий аналітик пояснив, як ЗСУ очистить півострівВідео

20:47

Як смачно і правильно заварювати чай: прості хитрощі, про які багато хто не знає

20:40

Ризик відключення світла в Києві на 5-7 днів: жителям столиці раджу запасатися водоюВідео

20:12

"Немає підстав": в РФ придумали безглузде пояснення, як не платити 3 млн рублів за знищених солдатівВідео

20:10

Прикмети на 10 грудня: які 2 речі заборонено робити в цей день, щоб всі гроші не розгубитиВідео

Реклама
20:03

Орбакайте "прибирають" з усіх новорічних концертів

19:50

Президент України розповів про своє ставлення до Гайдая і радянських комедій

19:30

Нам показали абсолютно божевільного ПутінаПогляд

19:12

Селін Діон страждає від рідкісного невиліковного захворювання - співачка скасовує концертиВідео

19:09

Загроза наступу військ РФ на Куп'янськ: у Харківській ОВА зробили заяву про ситуаціюВідео

19:00

Таролог розповіла, чи побоюватися українцям до кінця грудня ракетних ударів ворогівВідео

18:54

"Повна поразка РФ на території України": Подоляк назвав чітку умову остаточного завершення війниВідео

18:21

Путін прагне захопити всю Україну, дайте нам танки, винищувачі і ракети ATACMS - КулебаВідео

18:18

Пугачова збирається в Росію на новорічні свята

17:52

Україна потоне в снігу і дощах, але сильно потеплішаєВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти