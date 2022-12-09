"Наші православні повстануть": Кива в ефірі росТБ помарив про "повстання" в Києві

Опальний екснардеп Ілля Кива регулярно виступає на пропагандистських каналах в Росії. Цього разу він міркував про мобілізацію в Україні.

Ілля Кива регулярно виступає на пропагандистських каналах в РФ / скріншот

Підозрюваний у державній зраді екснардеп партії Опозиційна платформа - За життя Ілля Кива, який втік до Росії, виступив з незв'язною промовою на пропагандистському каналі країни-агресора. Експолітик помарив про "повстання" в Києві.

Кива міркував про мобілізацію в Україні.

"Коли ти на фронті і там опинився з примусу, а твоя сім'я в голоді-холоді, воювати величезного бажання немає. А коли ти знаєш, що віру, в яку ти був хрещений, потоптали і осквернили, у тебе з'являється сумнів: а чи все ти робиш правильно?", - заявив зрадник.

Потім Кива висловив упевненість в тому, що нібито в Україні відбудеться "повстання".

"Наші православні російські українці повстануть. Нам потрібно лише дати їм цю можливість, і знесуть цей режим Зеленського. Повірте, разом ми зробимо цю богоугодну справу!", - заявив він.

Ілля Кива / скріншот

Як повідомляв Главред, 26 лютого стало відомо, що скандального нардепа Іллю Киву виключили з партії Опозиційна платформа - За життя.

Киву оголосили в міжнародний розшук. Його підозрюють у державній зраді.

Пізніше журналісти з'ясували, що Кива може жити в елітному котеджному містечку Agalarov Estate у Підмосков'ї поблизу міста Покровського.

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