Киву оголосили в міжнародний розшук і підозрюють у держзраді

Ківа / УНІАН

Офіс генерального прокурор оголосив підозру у державній зраді народному депутату від Опозиційної платформи - За життя Іллі Киві.

Як повідомила в Facebook генпрокурор Ірина Венедиктова, Киву оголосять у міжнародний розшук.

"Кива Ілля Володимирович, повідомляю вам про підозру. Найближчим часом ми оголосимо вас у міжнародний розшук. Потім послідує арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде", - зазначила вона.

Генпрокурор уточнила, що слідство розцінює дії і висловлювання Ківи як колосальний збиток державі Україна.

"Ви зробили все від вас залежне, щоб "запросити" наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінилися, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато хто ніколи не повернулися додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків", - додала вона.

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За що підозрюють Киву

Зазначимо, Кива підозрюється в посяганні на територіальну цілісність України, державній зраді, незаконному поводженні зі зброєю і пропаганді тоталітарних режимів.

Вночі 24 лютого на тлі початку російського вторгнення він заявив, що українському народу нібито "потрібне звільнення".

Під час вторгнення Росії в Україну Киву помітили в Москві в ефірі одного з пропагандистських каналів.

Нагадаємо, напередодні скандального нардепа Іллю Ківу виключили з політичної партії Опозиційна платформа - За життя.

"Провокатори, які намагаються перешкодити мирному процесу, виключаються з фракції. І люди, які розпалюють ворожнечу, а не здатні до мирного процесу, їм не місце в нашій фракції", – заявив співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

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