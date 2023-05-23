'Росія намагається зупинити 'війну проти свого народу': Путін видав абсурдну заяву

Путін цинічно обманює усіх, що Україна воює проти російського народу вже дев'ять років.

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Путін заговорив про "захист Донбасу" / колаж: Главред, скріншот: Telegram

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін виправдовує вторгнення до України. Він знову заявив, що "СВО" він намагається зупинити "війну проти свого народу", яка триває 9-й рік.

Про це він сказав під час вручення нагород у Кремлі у вівторок, 23 травня, передають російські пропагандистські ЗМІ.

"9 років противник веде війну проти нашого народу. Нам кажуть, що Росія розпочала війну. Ні, Росія за допомогою "СВО намагається припинити цю війну проти нашого народу, який через історичну несправедливість опинився за межами нашої Батьківщини", - заявив він.

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Путін видав абсурдну заяву / скріншот: Telegram-канал Главред

Дивіться відео абсурдної промови російського диктатора Володимира Путіна у Telegram-каналі Главреду:

Нагадаємо, у Путіна зганьбилися ниттям щодо рейду добровольців по Білгородщині. Дії російських ополченців в Бєлгородській області "викликають глибоку стурбованість" в Кремлі.

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