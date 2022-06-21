Випалена земля: з'явилися кадри Зміїного після потужного удару ЗСУ

Супутникові знімки компанії Planet Labs опублікували фахівці з групи OSINT-88.
У Мережі опублікували супутникові знімки захопленого РФ в Чорному морі українського острова Зміїний після удару ЗСУ, нанесеного по позиціях окупантів.
Відповідні супутникові знімки компанії Planet Labs опублікували фахівці з групи OSINT-88.
Звернемо увагу, що на кадрах на острові Зміїний видно три вигорілих ділянки.
При цьому супутниковий знімок був зроблений сьогодні, 21 червня, о 8:51. На ньому видно три вигорілих ділянки.
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Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що в понеділок, 20 червня, бійці ЗСУ обстріляли позиції окупантів на острові Зміїний.
Арестович додав, що кількість втрат важко встановити через таке сильне задимлення.
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