"Це війна": під Білгородом гримлять вибухи, в небі засікли вертольоти

Під Білгородом прогриміли вибухи, почалася пожежа / скріншот

В російському Бєлгороді жителі поскаржилися на серію "хлопків". Їх причину вони не змогли пояснити.

Разом з тим на опублікованих в місцевих пабліках фото видно стовп сірого диму за житловим сектором.

Подія, за словами очевидців, сталася між 14:10 і 14:25 в неділю.

У свою чергу губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив: "На кордоні трьох муніципалітетів - Борисовського і Бєлгородського районів і Яковлевського міського округу - сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони Росії".

Вибухи в Бєлгороді підтвердив у своєму Telegram путінський пропагандист Олександр Коц.

Він опублікував відео, на якому кілька вертольотів кружляли над містом менш ніж за годину до пожеж.

Місцеві жителі публікують кадри вибухів.

"Руки трусяться. Це війна", - коментують вони те, що відбувається.

Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородській області РФ сталися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів.

Четверо військовослужбовців РФ поранені при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлгородській області.

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