Моторошні кадри: окупанти зробили 'щит' з військовополонених під час штурму

Український омбудсмен Дмитро Лубинець зазначив, що це перший такий випадок, ним зафіксований.

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Бої біля Роботиного тривають / Колаж Главреда. Фото: скріншот, instagram.com/libkos

Російські окупанти використовують військовополонених у ролі "живого щита" під час штурмів позицій ЗСУ. Один з випадків зафіксований українськими захисниками в районі Роботиного Запорізької області.

Ексклюзивні кадри, зняті дроном ЗСУ, отримала редакція Радіо Свобода "Донбас.Реалії". На них видно, як попереду йде людина з піднятими руками, а позаду - військові армії РФ зі зброєю.

Таким чином, за словами бійців ЗСУ, окупанти намагаються змусити їх не відкривати по російських військових вогонь. Самі ж загарбники стріляють з вогнепальної зброї у напрямку просування.

відео дня

Після того, як зав'язався бій, військові РФ почали відступ. Беззбройних військових ЗСУ послали назад, а потім вистрілили в бік одного з них. Вже на наступному кадрі видно нерухоме тіло на землі. Доля українського бійця на цей момент невідома, пишуть журналісти.

Повідомляється, що українські бійці хочуть, щоб за фактом цього відео було порушено кримінальну справу.

Реакція омбудсмена та коментар ГУР

Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що такі дії можна вважати порушенням Женевської конвенції. Він сказав, що це перше таке відео, яке він бачить.

"Згідно Женевської конвенції, забороняється використовувати військовополонених для участі у бойових діях. Тобто військовополонений повинен утримуватися в спеціальному таборі для військовополонених, який повинен бути далеко від лінії ведення бойових дій, і очікувати на процедуру обміну", - пояснив Лубинець.

У ГУР журналістам повідомили, що з боку Росії на цій ділянці фронту зараз воює 234-й десантно-штурмовий полк у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ.

Ситуація на фронті погіршується

Вже три дні РФ веде масований наступ на Сході. Основні зусилля окупанти зосередили на захопленні Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Побєди.

На жаль, за даними аналітиків, у ворога з'явилися успіхи у просуванні. Наприклад, ЗС РФ захопили Авдіївську промзону і деякі позиції ЗСУ у Мар'їнці.

Під загрозою окупації може опинитися Часів Яр. У разі захоплення міста низка населених пунктів Донецької області опиняться під прямим вогнем РСЗВ противника.

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