Житель Черкас щотижня робить тисячу вареників для військових на фронті

Євген Компанець та його сім'я допомагають годувати військових / Фото provce.ck.ua

42-річний житель Черкас Євген Компанець, який понад десять років прикутий до інвалідного візка, разом з дружиною і дочкою готує у своїй квартирі вареники для військових. Щотижня сім'я відправляє на фронт близько тисячі штук.

Сім'я займається цим близько місяця, пише видання Про все. Раніше дочка Євгенія возила у Черкасах безкоштовні обіди для літніх людей, а на Великдень спекли 250 пасок, роздали їх людям і відправили на фронт.

"Потім через доньку познайомилися з волонтерами, які на Хімселищі робили вареники. Подумали, що і ми можемо таким зайнятися. Ось ми їх ліпимо і заморожуємо", - розповів Євген.

"До дня, коли волонтери повинні їхати, намагаємося по максимуму забити морозилку. У четвер наших 930 вареників поїдуть на фронт. Куди саме - я не знаю. Та мені й байдуже. Всі хлопці там мої. Якось військові скидали відео, як їдять мої вареники. Це було в якості подяки", - каже чоловік.

Щотижня сім'я відправляє на фронт близько тисячі вареників / Фото provce.ck.ua

Спочатку сім'я витрачала на продукти свої гроші. Пенсія Євгена - трохи більше 2 тисяч гривень. Стільки ж отримує його дружина.

"Це все я робив за свій рахунок. Але днями я зробив публікацію в Facebook. Після цього мені привезли мішок борошна, банку паштету і смальцю, пару мішечків картоплі та великий згорток цибулі. Вареники робимо з картоплею і печінкою. Робили б з капустою, але вона дуже дорога. Сімейні доходи у нас невеликі. Є пенсія 2300 і дружина отримує пенсію по догляду за мною таку ж суму", - зізнається Компанець.

Фото facebook.com/zhenjakmpanec

Крім вареників, Євген з дружиною хотіли пекти пиріжки.

"Але з ними більше мороки. Тому вирішили, що краще робити більше вареників. Ними можна краще наїстися", - пояснює він.

Євген Компанець одинадцятий рік прикутий до інвалідного візка. У 2011 році впав з висоти на роботі. Працював головним комірником в мережі будівельних магазинів. Чоловік каже, що пішов би воювати, якби не травма. Тому вирішив приєднатися до захисту країни тим, що допомагає годувати військових.

Як повідомляв Глпвред, у Луцьку 84-річний Сергій Вербицький приніс п'ять тисяч гривень, акуратно загорнуті в шматочок газети. Гроші чоловік просив передати на допомогу українській армії.

Раніше в Сумській області 6-річний хлопчик віддав українським військовим свій квадрокоптер, який йому подарували на день народження. Він вирішив віддати свій подарунок, щойно почув, що дрони потрібні ЗСУ.

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