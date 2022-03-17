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У Борисполі хлопчик вночі прийшов і вимагав записати його в тероборону

17 березня 2022, 08:00

Хлопчика бійці Бориспільської територіальної оборони напоїли, нагодували, вручили подарунки.

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У Борисполі хлопчик вночі прийшов і вимагав записати його в тероборону / Олексій Ковтун

У місті Бориспіль (Київська область) 11-річний хлопчик сам прийшов записуватися до місцевого загону територіальної оборони. Про це повідомляє ТРС Бориспіль.

"До нас вночі прийшов 11-річний хлопчик. Учень 5-го класу. Зі школи № 7. Прийшов у комендантську годину. Сам. Пішки. До військових. Він прийшов воювати! Вже потім ми передали його схвильованій мамі, яка була швидко знайдена. Мама - до вас прохання - не лайте героя!",- каже очевидець Олексій Ковтун.

Хлопчика бійці тероборони напоїли, нагодували, вручили подарунки.

"Показали наш побут, дали помацати автомат. Сфотографували з бійцями. Щоб він був спокійним-записали в добровольці! Обмінялися контактами. Попросили його намалювати нам малюнок. Він був спочатку трохи засмучений, що ми відразу не взяли його до себе на службу. Згодом звичайно ж заспокоївся", - розповів Ковтун.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 8 березня, на Бориспіль у Київській області летіли три ракети, дві з них ліквідували сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє міський голова Борисполя Володимир Борисенко.

"Оперативна інформація. Дійсно пролетів над нами три ракети, дві з них були ліквідовані силами ППО, одна потрапила на територію військової частини. Оголошення повітряної тривоги в місті не відбувалося. Була чітко зрозуміла траєкторія польоту, добре відпрацьовувала ППО. Тому все нормально, ситуація контрольована", - написав чиновник.

Автор: Єгор Бунін
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Борисполь хлопчики новини України
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