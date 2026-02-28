Кремль обрав цілі: ISW попередив про підготовку РФ до нового наступу

Противник визначився з напрямком нового наступу.

Дії армії РФ сигналізують про підготовку до масштабної операції / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Що повідомили аналітики:

Росія готується до нового наступу

Пріоритетним напрямком для армії РФ стане Донеччина

Ворогу потрібно буде багато років і ресурсів для прориву укріплених міст

Країна-агресорка Росія розпочала підготовку до весняно-літнього наступу на Донеччині. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони припускають, що першочерговою ціллю окупантів може стати місто Краматорськ та лінія так званого "фортечного поясу" - укріплених міст, які залишаються основою української оборони ще з 2014 року.

Як ворог готується до нового етапу бойових дій

26 та 27 лютого окупанти вперше застосували ствольну артилерію по Біленькому, що знаходиться за 14 кілометрів від лінії фронту. Аналітики вважають, що ці удари є доказом початку артилерійської фази підготовки до масштабнішого наземного наступу, який, імовірно, розпочнеться найближчим часом після завершення цієї стадії.

Крім цього ворог активізував кампанію так званого "повітряного загородження" на південному фланзі фортечного поясу та перекидає підкріплення на Слов'янський напрямок.

Це все свідчить про те, що Кремль обрав укріплені міста Донеччини як пріоритетний напрямок для майбутніх наступальних дій.

Однак аналітики стверджують, що на захоплення фортечного поясу окупантам може знадобитися багато ресурсів і роки часу.

Експерт заявив про загрозу з боку окупантів для нових міст

Главред писав, що за словами військового експерта Сергія Братчука, ЗСУ успішно відкинули російських окупантів на Олександрівському напрямку. Однак ворог накопичує ресурси для весняного наступу, головною ціллю якого може стати Павлоград на Дніпропетровщині.

Вже найближчим часом на фронті очікується суттєве зростання інтенсивності бойових дій. Окупаційна армія активно використовує накопичені резерви для підготовки до нового етапу війни.

Ситуація на Донеччині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у районі Костянтинівки-Дружківки ЗСУ мали тактичні успіхи, про що свідчать геолокаційні матеріали. Українські військові тримають під контролем залізничну станцію, а також аналітики не фіксують російські позиції західніше траси Т-0504 на півдні міста.

Раніше стало відомо, що на Лиманському напрямку, попри в 6 а подекуди й 10 разів переважаючу силу противка, українські військові тримають оборону на шляху ударного кулака 20-ї армії Росії.

Напередодні аналітики повідомили, що окупанти мають територіальні успіхи поблизу села Різниківка Сіверської міської громади Бахмутського району. Крім того, армія РФ просунулась біля сіл Пазено та Привілля.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

