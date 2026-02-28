Рус
Армія РФ не прорвалася: ЗСУ мають успіх на трьох напрямках, фронт змінився

Анна Косик
28 лютого 2026, 07:45
Аналітики зауважили, що спроби наступу ворога на усіх ділянках не мали успіху.
карта фронта, всу
Сили оборони України мають тактичні успіхи / Колаж: Главред, фото: ОК Південь, карта ISW

Що повідомили аналітики:

  • Наступальні дії окупантів за останній час не призвели до жодного успіху
  • Сили оборони проводять контратаки на кількох ділянках фронту
  • На Дніпропетровщині у ЗСУ є просування

Окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує наступальні дії одразу на кількох напрямках. Однак підтверджених проривів окупантів не зафіксовано. Водночас ЗСУ мають тактичні успіхи на кількох напрямках.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Українські військові мають просування у трьох областях - Харківській, Донецькій та Дніпропетровській.

Як змінилася ситуація на фронті

Російські військові блогери повідомили, що нещодавно Сили оборони України здійснили контратаки на півночі Харківської області. Результати активних дій ЗСУ наразі уточнюються.

Водночас у районі Костянтинівки-Дружківки ЗСУ мали тактичні успіхи, про що свідчать геолокаційні матеріали. Українські військові тримають під контролем залізничну станцію, а також аналітики не фіксують російські позиції західніше траси Т-0504 на півдні міста.

Також Сили оборони просунулися у напрямку населеного пункту Олександрівка, а саме в районах Тернового, Березового та Красногірського.

На цій ділянці фронту росіяни використовувати тактику інфільтрації малими групами з підняттям прапорів для створення інформаційного ефекту. Але це не дозволило створити повноцінні укріплення, тож полегшило контратаки для ЗСУ.

Чи можуть ЗСУ піти у масштабний контрнаступ - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, хоча локальні контрнаступальні дії вже тривають, про масштабний контрнаступ у цьому році поки що говорити не варто.

Зараз в України немає ні ресурсів, ні сил для проведення повномасштабного контрнаступу. Він також висловив сумніви щодо можливості проведення таких операцій. На його думку, контрнаступальна операція – це щось на кшталт Куп’янська, тоді як нинішні дії на фронті "обмежуються відвоюванням близько 200 кв. км".

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після втрати армією Росії можливості користуватися супутниковим зв'язком Starlink кількість стримів в окупантів зменшилася в 11 разів.

Раніше стало відомо, що на Лиманському напрямку українські військові тримають оборону на шляху ударного кулака 20-ї армії Росії. Ворог зосереджує проти ЗСУ сили у співвідношенні 1:6 чи навіть 1:10.

Напередодні Сирський озвучив головні завдання ЗСУ на фронті: тримати рубежі й берегти життя воїнів, водночас - відновлювати контроль над українськими територіями і завдавати ворогу максимальних втрат.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

