Чи проведуть вибори в Україні у найближчі місяці – відповідь Зеленського

Марія Николишин
28 лютого 2026, 08:56
Президент підкреслив, що зараз в Україні багато питань з безпекою.
Чи проведуть вибори в Україні у найближчі місяці – відповідь Зеленського
Проведення виборів в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головне із заяви Зеленського:

  • Вибори в Україні неможливі без припинення вогню
  • Планів проводити виборів в найближчі місяці немає
  • Люди не можуть проводити виборчу кампанію під обстрілами

Вибори в Україні проведуть лише в разі припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

"Тобто не до припинення вогню, звісно, ні. Інакше треба щось неймовірне придумати, як гарантувати безпеку людей. Я сказав: вважаю, це неможливо", - йдеться у заяві.

Президент зауважив, що неможливо провести вибори під час воєнного стану, бо це забороняє закон. Проте, за його словами, "дехто" цього не розуміє.

"Я зрозумів, що для декого це не аргумент. Закон не аргумент для деяких. Що я можу вдіяти? Інший світ. Тому я сказав: добре, нам потрібна безпека. Це правда, нам потрібна безпека. Нам потрібно, щоб наші солдати голосували. Нам потрібно, щоб наші люди голосували. У нас багато питань з безпекою. Ми не можемо голосувати онлайн. Ми не можемо проводити виборчу кампанію. Люди не можуть проводити виборчу кампанію під обстрілами, під ракетами. Це дивна позиція — проводити вибори (під час війни, - ред.)", - наголосив глава держави.

На запитання, чи є план проводити вибори в найближчі місяці, Зеленський відповів, що немає.

"Якщо ми матимемо (припинення вогню, - ред.), якщо ми зрозуміємо послідовність закінчення війни, якщо ми зрозуміємо, що ми дуже близькі, що Росія вирішить дати нам перемир’я на виборчий період на два місяці, ми негайно підемо до парламенту. Ми змінимо закон, спробуємо це зробити. Я думаю, що ми досягнемо успіху. І, звісно, ми зможемо провести вибори", - додав Зеленський.

Він також відповів, чи планує знову балотуватися.

"Не знаю. Це залежить від обставин. Це закінчення війни чи перемир’я. Якщо ми підписали мирну угоду з Путіним, і Трамп дав гарантії безпеки, чи ніхто не дав, чи частково дав. І ми розуміємо, що люди розуміють: є вибори — це означає паузу у війні, і ніхто не дає слова, що це кінець", - підсумував глава держави.

Скільки може тривати підготовка виборів

Перший віце-спікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко говорив, що Україні буде потрібен стабільний і тривалий період безпеки, щоб підготувати зміни до виборчого законодавства та організувати сам процес голосування - як в умовах воєнного стану, так і після його скасування.

За його словами, мінімально необхідний термін повного припинення вогню становить 60 днів.

"На сьогоднішній день в нашому законодавстві існує два добре опрацьованих види термінів. Це 90 днів - звичайні вибори. І 60 днів - дострокові вибори", - зауважив він.

Вибори - останні новини України

Як повідомляв Главред, раніше Зеленський заявляв, якщо буде навіть двомісячне перемир'я, він готовий говорити з парламентом і провести вибори.

Аналітики Інституту вивчення війни говорили, що Кремль продовжує наполягати на проведенні виборів в Україні, щоб просувати своє квазітвердження про незаконність нинішнього українського уряду. При цьому єдиним результатом, який задовольнить РФ за підсумками таких виборів, стане створення в Києві проросійського уряду.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко розповів, що вибори в Україні після війни обійдуться приблизно в 6 млрд гривень ($140 млн). Голосування буде готуватися і проводитися за рахунок грошової допомоги зарубіжних донорів.

Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Володимір Зеленський президентські вибори в Україні новини України
