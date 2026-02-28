Рус
Читати російською
Мороз раптово відступає з Полтавщини: коли температурі підніметься до 5°C

Анна Косик
28 лютого 2026, 05:57
Синоптики попереджають мешканців Полтавської області про небезпечні метеорологічні явища.
Туман
Погода на Полтавщині 28 лютого - 1 березня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Коли мороз відступить з Полтавщини
  • Чи будуть опади в Полтаві цих вихідних

З ночі в Полтавській області сьогодні, 28 лютого, оголошено перший рівень небезпечності через туман видимістю 200-500 метрів. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Небезпечні метеорологічні явища в північно-західній половині області протримаються до обіду, а до кінця доби на Полтавщині очікується мінлива хмарність, без опадів.

відео дня

На дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області до кінця доби коливатиметься в межах 1 градуса морозу - 4 градусів тепла. У Полтаві очікується від 1 до 3 градусів тепла.

погода в полтаве 28 февраля
Погода в Полтаві 28 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода 1 березня

У неділю на Полтавщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень становитиме від 0 до 5 градусів тепла.

погода в полтаве 1 марта
Погода в Полтаві 1 березня / фото: скріншот з meteoprog

Коли Україну раптово накриє весняне потепління - прогноз

Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, погода в Україні протягом вихідних буде достатньо теплою та спокійною. У більшості регіонів не буде опадів чи сильного вітру.

Чем гололед отличается от гололедицы инфографика
Чим ожеледь відрізняється від ожеледиці / Інфографіка: Главред

В Україні буде мінлива хмарність, місцями очікуються слабкі тумани. На дорогах та тротуарах утримається ожеледиця. Найтепліше буде у західних областях. Там температура повітря підвищиться до 6-11 градусів тепла

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Тернопільській області у березні буде значно теплішою, ніж зазвичай. Передбачається, що середня місячна температура повітря у березні буде від +3 до +9 градусів, що вище на 1,5 градуси від норми.

Напередодні стало відомо, що на Рівненщині впродовж 28 лютого - 2 березня прогнозується тепла та переважно суха погода. В області пануватиме поле підвищеного тиску, що зумовить відсутність істотних опадів.

Раніше повідомлялося, що останній день лютого, а саме 28 число, в Дніпрі буде хмарним. Небо затягнеться хмарами з самого ранку і залишатиметься таким до пізнього вечора.

Більше новин:

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології

Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода Полтавщина новини Полтави прогноз погоди Полтавська область Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні Погода на тиждень погода завтра погода на вихідні Погода в Полтаві
