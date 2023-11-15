Окупанти тікають з лівого берега Херсонщини: в ЗСУ повідомили про деталі

В Силах оборони півдня повідомили про наслідки ураження штабів та великих військових з'єднаннь ворога. Зокрема, було ліквідовано високопосадовців армії РФ.

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Окупанти масово дезертирують з лівобережжя Херсонщини / Колаж Главред, фото: ГУР МО, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська стикаються з труднощами утримання своїх позицій, і особовий склад шукає можливості для евакуації до безпечних місць. Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу.

Зокрема, зміна командування угруповання військ "Дніпро" на лівому березі в Херсонській області є важливим сигналом, що в російських лавах виникли проблеми.

"Означає це одне, що українські сили продовжують роботу, яка є потужною складовою контрнаступу. Проте вона є не такою помітною та дещо відтермінованою, оскільки дорозвідувати її результати доводиться трохи пізніше",– зазначила Гуменюк.

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Вона також зазначає, що робота по місцям концентрації особового складу противника призводить до погіршення морально-психологічного стану ворога і злагодженості підрозділів.

"Фактично це ми зараз спостерігаємо у того угруповання, що перебуває проти ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Там масово дизертують, і окупанти намагаються цьому протидіяти", – наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Російські військові намагаються знаходити будь-які можливості для втечі до більш безпечних місць. Загальна тенденція їхнього переміщення свідчить про те, що вони рухаються до другої лінії оборони, яка є краще обладнаною та зміцненою.

"Вони усвідомлюють, що зимувати їм там ще доведеться, а тоді потрібно залишитись там, де безпечніше", – пояснила Наталія Гуменюк.

Бойові дії на лівобережжі Херсонщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Збройних сил Півдня, Наталія Гуменюк, повідомила, що російські окупанти перейшли до оборони на південному напрямку.

Гуменюк зазначила, що повідомлення російських пропагандистів про те, що окупанти нібито тікають з Херсонської області - це брехня.

Як повідомив генерал Дмитро Марченко, наразі Миколаївщина, включаючи тимчасово окуповану Кінбурнську косу, стала об'єктом стратегічних заходів активних операцій Збройних сил України. За передбаченим Генеральним штабом планом, якщо він буде успішно виконаний, Кінбурн може бути звільнений.

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