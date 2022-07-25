Жест "доброї волі" та удар по Кримському мосту: Кім оцінив сценарій для ЗСУ

Якщо окупанти бігтимуть по Кримським мостом до Росії, нехай забирають з собою і естакаду - Кім / Колаж Reuters, скріншот YouTube

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім сказав, що якщо ЗСУ ухвалять рішення завдати удару по Кримському мосту, воно буде обгрунтовано з військової точки зору. За його словами, якщо росіяни підуть на "акт доброї волі" і втечуть естакадою до Росії, вони можуть це зробити разом з самим мостом.

"Я не готовий сказати - не знаю. Якщо це буде потрібно з точки зору військової і це буде необхідно для реалізації якогось з військових сценаріїв-то, значить, треба. У нас йде війна і тут всі методи хороші. Ми на нього ніяк не впливаємо - якщо по цьому мосту росіяни мужньо втечуть по "акту доброї волі" в Росію - то нехай по мосту і їдуть. І міст за собою туди забирають", - розповів він у інтерв'ю Главреду.

Нагадаємо, Віталій Кім заявив, що російська окупаційна армія продовжує обстрілювати Миколаїв, оскільки, як і раніше, будує плани щодо міста. Як пояснив глава Миколаївської ОВА, у ситуації, коли ЗСУ контрнаступають у на Херсонщині, а окупантам доводиться відступати і втрачати позиції, Росія намагається показати опір. Тому ворог завдає ударів по цивільних цілях і місту.

Також Кім відповів на питання про плани сил оборони України зі звільнення окупованого Херсона. Зокрема, він позитивно оцінює перспективу деокупації міста від російських військ найближчим часом. ЗСУ працюють над цим питанням не один день. Однак звільнення проходитиме поступово.читайте такожЯ вірю, що до кінця року гостра фаза війни закінчиться - Віталій Кім

Крім того, Кім оцінив можливості військ РФ щодо захоплення Одеси. З точки зору глави Миколаївської ОВА, у найближчі два місяці таких ризиків немає, оскільки наразі окупанти відступають. Для атаки потрібні ресурси, просування і заняття рубежів. Подібних кроків поки що не фіксується.

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