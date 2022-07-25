Мінімум одне-два покоління українців і росіян не будуть миритися - Кім

Віталій Кім / скріншот

Післявоєнні відносини України з Росією залежатимуть від перебігу самої війни.

Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, повторення жахів Бучі та Маріуполя в інших містах України будуть посилювати відносини двох стан.

"Якщо ми будемо говорити про такі події, які можливі, коли відступлять з боку Херсонської області і спливуть такі ж випадки, як Буча, то ймовірність того, що ми з кимось помиримося, сильно падає. Якщо ми говоримо про кількість жертв і поранених з обох сторін, про те, що сім'ї втратили близьких - це буде впливати на загальну думку про те, що ми далі робимо. Питання ймовірності - середня температура по палаті", - зазначив глава Миколаївської ОВА.

читайте такожЗагрози наступу російських військ на Одесу в найближчі два місяці немає-КімВін підкреслив, що війна змінить відносини українців і росіян на кілька поколінь.

"У середині шляху це неможливо оцінити, тому що будь-яка тригерна подія може надовго відкинути мирні відносини з росіянами. Я думаю, що мінімум одне-два покоління не будуть миритися - рвуться всі зв'язки, ментальні і родинні, з Росією", - зазначив Кім.

Раніше глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім заявив, що гаряча фаза війни в Україні може тривати до кінця року. При цьому, підкреслив Кім, про закінчення війни говорити поки рано.

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