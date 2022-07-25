Кім розповів про перспективу якнайшвидшого звільнення Херсона

Віталій Кім / Миколаївська ОДА, Facebook

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про перспективу звільнення Херсона та області найближчим часом.

В інтерв'ю для Главреда Кім сказав, що Херсон звільнятимуть поступово.

"Я позитивно оцінюю цю можливість (звільнення Херсона найближчим часом - ред). Це вже відбувається і не один день. Просто не за помахом чарівної палички, а поступово", - каже Кім.

Він також розповів, що окупанти не зможуть захопити Одесу.

"Для того, щоб напасти на Одесу, потрібно зробити дуже багато кроків. І поки вони знаходяться у відступі, говорити про можливий наступ на Одесу нема чого. Це дуже довгий процес накопичення ресурсів, просування, заняття рубежів. Раніше я говорив, що в найближчі три чотири-тижні точно немає, але зараз, напевно, місяці два до того, щоб це стало реальною загрозою Одесі. Поки це не проглядається - негативна загроза Одесі зростає", - зазначив Кім.

читайте такожОточені і приречені: окупанти потрапили в котел під Херсоном - ЗМІ

Удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні

Радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань 19 липня заявив, що по російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні було завдано артилерійського удару. Стався потужний вибух.

Чиновник уточнив, що мова йде про точковий удар по позиціях військ Росії біля Антонівського мосту.

"Прямо зараз передають, що є точне попадання в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро і через Конку, в районі кафе "Наірі" і автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, що займається охороною і виступає потужним блокпостом на території між мостами. Зараз там потужний вибух", - сказав Хлань.

Також він підкреслив, що ЗС РФ розгублені через успішні військові операції ЗСУ в Херсонській області.

Читайте також: