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​​Загрози наступу російських військ на Одесу в найближчі два місяці немає - Кім

25 липня 2022, 10:30

Росії в найближчі місяці чекає дуже довгий процес накопичення ресурсів.

Одесса, война, Виталий Ким
У найближчі два місяці загрози для Одеси від РФ немає - Віталій Кім / Reuters, Главред

​​Загрози наступу російських військ на Одесу в найближчі два місяці немає. Про це в інтерв'ю Главреду розповів глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Для того, щоб напасти на Одесу, потрібно зробити дуже багато кроків. І поки вони [війська РФ] знаходяться у відступі, говорити про можливий наступ на Одесу нема чого. Це дуже довгий процес накопичення ресурсів, просування, заняття рубежів. Раніше я говорив, що в найближчі три чотири-тижні точно немає, але зараз, напевно, місяці два до того, щоб це стало реальною загрозою Одесі. Поки це не проглядається", - сказав Віталій Кім.

Раніше Главред повідомляв, що російська армія має плани на Миколаїв, тому й веде активні обстріли міста.

Війна в Україні - новини Главреда:

війна в Україні Віталій Кім
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