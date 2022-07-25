"Треба показувати картинку": Кім пояснив, чому окупанти обстрілюють Миколаїв

Віталій Кім вважає, що обстріли Миколаєва пов'язані з відсутністю успіхів армії РФ на фронті / facebook.com, Главред

Російська армія має плани на Миколаїв, тому і веде активні обстріли міста. Про це в інтерв'ю Главреду розповів глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

"У них немає успіхів на Південному фронті, на Херсонському напрямку, вони відступають, втрачають позиції, ЗСУ їх підтискає. Їм треба показувати картинку, що тут вони теж вражають якісь цілі і чинять опір. Але оскільки з військовими нічого вдіяти не можуть, стріляють по цивільних цілях і по місту", - зазначив Кім.

Також Кім додав, що російська армія влаштовує терор для цивільного населення, тому що "терор - це улюблений інструмент росіян в примусі до переговорів".

За словами Кіма, у Миколаєві багато ракет потрапили повз будівлі.

"Руйнувань багато, але сказати, що місто знищили або істотно пошкодили, я не можу", - сказав глава Миколаївської ОВА.

Як раніше повідомляв Главред, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що Миколаїв планують закрити на декілька днів для проведення спецоперації по виявленню колаборантів.

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