УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Буданов назвав "розумним": що відомо про нового командувача РФ на Херсонщині

Юрій Берендій
30 жовтня 2023, 16:49
Міноборони Росії змінило командувача групи військ на Херсонському напрямку. Його очолить генерал, якого раніше очільник ГУР Буданов називав "розумним".
Буданов назвав 'розумним': що відомо про нового командувача РФ на Херсонщині
Що відомо про нового командувача РФ на Херсонщині / Колаж Главред, фото: скріншот із відео Міноборони РФ, УНІАН

Командувачем окупаційних сил на Херсонському напрямку став командир повітряно-десантних військ, заступник командувача об'єднаного угруповання ворога Михайло Теплінський. Про це повідомляє ТАСС.

"Командувача ВДВ, замкомандувача Об'єднаного угруповання військ генерал-полковника Михайла Теплінського призначено командувачем угрупуванням військ "Дніпро", - пише видання.

За інформацією пропагандистів, раніше генерал-полковник Олег Макаревич обіймав посаду командира угрупування російських загарбників "Дніпро" на Херсонському напрямку, але нещодавно він був звільнений.

відео дня

Раніше голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у своєму інтерв'ю українській телеведучій Наталії Мосейчук відзначав Теплінського як одного із "розумних" російських генералів, які проявили обачність у веденні бойових дій. Він стверджував, що після бунту ПВК Вагнера генералів почали відсторонювати від прийняття рішень, а Теплінський находиться "на межі".

"Це вороги, але вони професійні люди. Їх усунення не йде в плюс Росії. Для нас це добре. У Кремлі тих, хто виступає за війну, залишилися одиниці. Усі розуміють, що це крах, і чим швидше закінчити, тим краще", — говорив Буданов.

Бойові дії на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генеральний штаб ЗСУ побічно підтвердив повідомлення про просування українських сил на лівий берег Дніпра. Зокрема, в офіційних зведеннях серед населених пунктів, по яких била російська авіація, вказано село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі Дніпра та до якого, за даними російських блогерів, дійшли українські морпіхи.

Також, в розвідці Міністерства оборони Великобританії зазначили, що протягом останнього тижня в Херсонській області, по нижній течії Дніпра, спостерігається підвищення активності у бойових дій. Окупанти могли знати про атаки через річку і тому відвели звідти частину військ. У цих боях ключовим фактором буде здатність сторін вести інтенсивний артилерійський вогонь

Водночас, генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун вважає, що ЗСУ зможуть замість анонсованого звільнення Токмака рушити на лівобережжя Херсонської області. Тоді російське угруповання може опинитися у "дивному становищі".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Кирило Буданов
Реклама

Головне за день

Командири на передовій починають саботувати накази про наступ - Time

Командири на передовій починають саботувати накази про наступ - Time

17:23 Україна
"Це провальна помилка": генера-майор вказав на проблеми окупантів

"Це провальна помилка": генера-майор вказав на проблеми окупантів

17:15 Україна
Буданов назвав "розумним": що відомо про нового командувача РФ на Херсонщині

Буданов назвав "розумним": що відомо про нового командувача РФ на Херсонщині

16:49 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:56

"Учасники БФ "Велич Життя" з робочим візитом відвідали партнерів - ТОВ "ХАРВІНД", які допомагають у забезпеченні шпиталів" - Владислав Ландар новини компанії

17:51

Стало відомо, де пройде прощання з Сергієм Сивохо

17:49

Прах Руслани Писанки знайшов нове місце упокою - де перепоховали артистку

17:32

М'ясо буде танути в роті: рецепт найніжнішого ростбіфа, про який ніхто не знавВідео

17:23

Командири на передовій починають саботувати накази про наступ - Time

Смерть Путіна не зможуть приховувати довше доби, чутки розпускають спецслужби - ЕйдманСмерть Путіна не зможуть приховувати довше доби, чутки розпускають спецслужби - Ейдман
17:15

"Це провальна помилка": генера-майор вказав на проблеми окупантів

17:12

Місія - нагодувати армію або як харчують військових під час війни - інтерв’ю з постачальником

16:58

Що знаходиться за краєм Всесвіту: таємниці космосу, які вразять будь-кого

16:51

Рахуємо шанси: як зірвати джекпот в лотерею і наскільки це ймовірно

Реклама
16:49

Буданов назвав "розумним": що відомо про нового командувача РФ на Херсонщині

16:42

РФ зазнає у боях за Авдіївку ще більших втрат, ніж свого часу під Бахмутом - експерт

16:41

"Втікають, як щурі": Ягун розповів, хто із оточення Путіна може його підставитиВідео

16:40

Найефектніший салат з 3 продуктів Біла хмара: незвичайний і дуже смачний рецептВідео

16:28

Зганьбилися на весь світ: у ХАМАС заявили про "взяття в полон" Медведчука

16:20

Справа 15 хвилин: як підняти ворс у старого килима

16:20

Ворог "мститься": у ЗСУ розповіли про нову тактику росіян на півдні та в Криму

16:17

Бадоєв дав інтервʼю Суханову: "Чому я не на фронті?"

15:47

Німкеню Шані Лук по-звірячому вбили бойовики ХАМАС: смерть підтвердила мати

15:45

"Геніальний лайфхак": дівчина показала, як закрити пляшку вина без пробкиВідео

15:38

Весь салон у крові: росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні, є поранені

Реклама
15:36

Росія стягнула під Авдіївку 40 тисяч військ і 300 танків, ЗСУ не залишать місто

15:28

Які гроші не можна витрачати 31 жовтня, щоб не було біди: прикмети дня

15:06

Коти розуміють людську мову: стали відомі слова, на які вони реагують

14:51

Коса буде до пояса: дівчина поділилась 3 секретами, які допоможуть відростити довге та здорове волосся

14:43

Весела головоломка для найкмітливіших: треба знайти кота за 8 секунд

14:39

Окупанти "поховали" Віталія Козловського: ганебний фейк про співака-воїна

14:30

Не зберігайте картоплю і цибулю разом: експерти назвали причину

14:08

Візит Зеленського до Ізраїлю: посол повідомив, коли він може відбутись

13:57

"Вгризлися в цей напрямок": Гетьман розкрив, чим важлива Авдіївка для окупантівВідео

13:43

Сирський - про ситуацію на фронті: ворог посилився і атакує під Бахмутом і Куп'янськом

13:16

Ця ілюзія під силу лише геніям: потрібно знайти хамелеона за 9 секунд

13:05

Вітовська відверто оцінила позицію Московської "мовчунки" - дочки Сумської

13:02

Гороскоп на листопад 2023 для Левів: прибуток і виконання бажаньВідео

12:58

LOBODA розкрила секрет свого "заміжжя" та величезної обручки з діамантами

12:49

Втрата Криму і "коридору" на півдні: Ягун назвав фатальний удар для режиму ПутінаВідео

12:46

Ви будете здивовані: що можна зробити зі старого шарфа

12:42

Місячний день 31 жовтня 2023: прекрасний день для зміни стрижки та кольору волосся

12:35

Данілов відреагував на масові антиізраїльські заворушення у Дагестані

12:35

Цифра вражає: ЗСУ повідомили, скільки літаків РФ збили за жовтень біля Авдіївки

12:14

Війна могла закінчитися у 2022 році: аналітик пояснив, чому цього не сталося

Реклама
12:00

Фінал Голосу країни-13: переможець Ptashkin віддає кубок на благодійністьВідео

11:57

Накручують десятки і сотні тисяч за газ: кому загрожують гігантські платіжки

11:51

До чи після сніданку: стоматолог розповів, коли правильно чистити зуби

11:50

Блокування військової допомоги та територіальні претензії: експерт оцінив загрозу з боку Угорщини

11:47

Війська Росії готують новий штурм Авдіївки: Барабаш назвав терміни і деталі

11:40

Гороскоп на завтра 31 довтня 2023: Скорпіону - зміни в кар'єрі, Діві - важлива порада

11:36

"Може виникнути загроза війни": у Німеччині попереджають Європу про небезпеку

11:04

"Повторюється історія з СРСР": експерт розкрив, чи зацікавлений Захід у перемозі УкраїниВідео

10:47

Андрій Білоусов досьє

10:45

Території "в обмін" на мир: Кулеба заявик про зміну риторики низки країн

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти