Буданов назвав 'розумним': що відомо про нового командувача РФ на Херсонщині

Командувачем окупаційних сил на Херсонському напрямку став командир повітряно-десантних військ, заступник командувача об'єднаного угруповання ворога Михайло Теплінський. Про це повідомляє ТАСС.
"Командувача ВДВ, замкомандувача Об'єднаного угруповання військ генерал-полковника Михайла Теплінського призначено командувачем угрупуванням військ "Дніпро", - пише видання.
За інформацією пропагандистів, раніше генерал-полковник Олег Макаревич обіймав посаду командира угрупування російських загарбників "Дніпро" на Херсонському напрямку, але нещодавно він був звільнений.
Раніше голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у своєму інтерв'ю українській телеведучій Наталії Мосейчук відзначав Теплінського як одного із "розумних" російських генералів, які проявили обачність у веденні бойових дій. Він стверджував, що після бунту ПВК Вагнера генералів почали відсторонювати від прийняття рішень, а Теплінський находиться "на межі".
"Це вороги, але вони професійні люди. Їх усунення не йде в плюс Росії. Для нас це добре. У Кремлі тих, хто виступає за війну, залишилися одиниці. Усі розуміють, що це крах, і чим швидше закінчити, тим краще", — говорив Буданов.
Бойові дії на лівому березі Херсонської області
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генеральний штаб ЗСУ побічно підтвердив повідомлення про просування українських сил на лівий берег Дніпра. Зокрема, в офіційних зведеннях серед населених пунктів, по яких била російська авіація, вказано село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі Дніпра та до якого, за даними російських блогерів, дійшли українські морпіхи.
Також, в розвідці Міністерства оборони Великобританії зазначили, що протягом останнього тижня в Херсонській області, по нижній течії Дніпра, спостерігається підвищення активності у бойових дій. Окупанти могли знати про атаки через річку і тому відвели звідти частину військ. У цих боях ключовим фактором буде здатність сторін вести інтенсивний артилерійський вогонь
Водночас, генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун вважає, що ЗСУ зможуть замість анонсованого звільнення Токмака рушити на лівобережжя Херсонської області. Тоді російське угруповання може опинитися у "дивному становищі".
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