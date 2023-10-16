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Сам взяв в полон 19 окупантів: стали відомі деталі операції за участю Буданова

Юрій Берендій
16 жовтня 2023, 10:37 оновлено 16 жовтня, 10:50
Командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" повідомив, як Буданов взяв в полон 19 окупантів.
Буданов, ГУР, ВСУ
Буданов взяв в полон 19 окупантів - деталі операції / Колаж Главред, фото: УНІАН

Спецпідрозділи Головного управління розвідки часто відправляють на завдання, де сили противника кратно переважають за кількістю бійців ГУР. У деяких з таких операцій особисто брав участь і очільник відомства Кирило Буданов.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий".

"Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович" - вказує Олександр "Лютий".

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Командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" також повідомив деталі, як Кирило Буданов зміг за допомогою рації взяти в полон 19 окупантів.

"Він буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 росіян просто здатись у полон. Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, знаходиться начальник ГУР", – пригадує "Лютий".

Заяви Буданова

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області увійде в історію. Тоді українські воїни звільнили понад 10 тисяч кв. км території та півтисячі населених пунктів.

Також, керівник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що загрози для життя чеченського диктатора Рамзана Кадирова зараз вже немає.

Водночас, Кирило Буданов заявив, що війна в Україні, розв'язана країною-агресором Росією, не закінчиться цього року. За його словами, Україна "вибилася з графіка".

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війна в Україні ГУР Кирило Буданов
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