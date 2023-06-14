Росія запустила ракети по Краматорську й Костянтинівці: є загиблі та поранені

У Краматорську зруйновано щонайменше п'ять і пошкоджено близько 20 приватних будинків.

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Росіяни обстріляли Краматорськ / колаж: Главред, фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Зранку 14 червня російська окупаційна армія завдала ракетних ударів по містах Краматорськ і Костянтинівка Донецької області, відомо про трьох загиблих і трьох поранених.

"Рашисти вдарили удосвіта, о п'ятій ранку. Спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську. Одна загибла і поранена у Костянтинівці", - повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

Російські ракети влучили у приватні сектори міст. У Краматорську вщент зруйновано щонайменше п'ять і пошкоджено близько 20 приватних будинків. У Костянтинівці зруйновано два будинки, а пошкоджено - 55. Крім того, постраждав газогін та електромережі.

Ракети влучили у приватні сектори / фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Ракетні обстріли України

Нагадаємо, що вночі, 14 червня, в Одесі лунали вибухи, РФ атакувала місто Калібрами. Вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини в центрі міста.

Росіяни вдарили авіабомбами по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу російськими окупантами загинув один чоловік, ще одна людина постраждала - зруйновані приватні будинки і комунікації.

РФ підірвала ракетою житловий будинок у Кривому Розі. Внаслідок терористичного ракетного удару російських окупантів по житловому багатоквартирному будинку в Кривому Розі Дніпропетровській області загинули 10 людей.

Дивіться відео про те, як російські терористи запустили ракету по житловому будинку:

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