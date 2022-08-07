ЗСУ ліквідували російського підполковника - спецпризначенця ФСБ

Знищений офіцер-рашист був співробітником Центру спеціального призначення ФСБ РФ.
Бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.
Про успішні дії захисників України розповів у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
За його даними, в Україні був "утилізований" підполковник ФСБ Микола Горбань.
Штефан уточнив, що знищений офіцер-рашист був співробітником Центру спеціального призначення ФСБ РФ.
"Підполковник Микола Горбань Центру спеціального призначення ФСБ рассєі зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - написав Штефан.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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