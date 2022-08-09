"Накопичив дружині на Ладу": в Україні ліквідували 24-річного окупанта з Хакасії

Уродженець міста Абакан Єгор Кадочников проходив службу у військовій частині Владикавказа в званні лейтенанта. Ліквідований 3 липня на Донбасі.
На війні в Україні ліквідували 24-річного російського лейтенанта Єгора Кадочникова з Хакасії.
Про загибель чергового офіцера путінської армії повідомив у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.
Він пожартував, що молодий загарбник за рік служби зумів накопичити на "Ладу".
На фото з його похорону можна помітити цікаву "деталь" – кондиціонер.
"Найбільше питань викликала фотографія панахиди з кондиціонером який звисає над прохідними дверима, навіщо він там", - написав Комахидзе.
Як йдеться у некролозі, уродженець міста Абакан Республіки Хакасія Єгор Кадочников проходив службу у військовій частині Владикавказа (Північна Осетія) у званні лейтенанта. Він служив в окремому батальйоні радіоелектронної боротьби Південного військового округу, був начальником автомобільної служби. Ліквідований 3 липня на Донбасі.
Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували одного з найкращих і найвідоміших російських пілотів геклікоптера Ка-52 - полковника Василя Клещенка, який очолював групу "Алігаторів" на параді в Москві в 2021 році. Захисники України збили борт з Клещенком в Харківській обалсті над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам.
Раніше захисникам України вдалося ліквідувати двох найкращих пілотів російської армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.
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