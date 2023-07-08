"Залізний генерал" Залужний святкує 50-річчя: 12 цікавих фактів про головкома ЗСУ

Ім'я Валерія Залужного знають у всьому світі. Що відомо про головкома ЗСУ, якого прозвали "залізним генералом"?

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Сьогодні Валерій Залужний відзначає свій 50-й день народження / колаж: Главред, фото: mil.gov.ua, Facebook

8 липня 2023 року головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний відзначає День народження - сьогодні йому виповнюється 50 років.

Залужний - супергерой для кожного українця, а за кордоном його називають "залізним" або "незламним" генералом. Главред зібрав цікаві факти про головкома ЗСУ.

Факт №1. Залужний мріяв стати військовим з дитинства

Валерій Федорович Залужний народився в Новоград-Волинському Житомирської області 8 липня 1973 року.

Його батьки - військовослужбовці, тому Головнокомандувач ЗСУ – потомствений військовий. Дитячі роки провів у гарнізоні. Про кар'єру військового мріяв з малих років.

Навчався у місцевій школі № 9. На першому ж уроці, відповідаючи на питання вчительки, ким мріє стати, маленький Залужний сказав: "Я стану солдатом. Буду захищати нашу країну".

Валерій Залужний в дитинстві / Фото з відкритих джерел

Факт №2. У Залужного - повністю українська освіта

Багато українських військових здобули освіту ще за часів СРСР. Однак у Валерія Залужного воно виключно українське.

У 1997 році він закінчив загальновійськовий факультет Одеського вищого командного училища з відзнакою. Через 10 років здобув другу вищу освіту - в Національній академії оборони. За вивчення бойового застосування механізованих і танкових об'єднань отримав золоту медаль.

У 2014 році Залужний з відзнакою закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії - як кращий випускник оперативно-стратегічного рівня.

Валерій Залужний в юності / Фото з відкритих джерел

У 2020 році Головнокомандувач ЗСУ отримав цивільний диплом - він став магістром міжнародних відносин Острозької академії.

Сходження по кар'єрних сходах Залужний починав з найперших ступенів: від командира взводу і роти до командира батальйону впродовж перших 8 років служби.

З 2007 по 2009 рік Залужний був начальником штабу, першим заступником командира 24 окремої механізованої бригади 13 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ у Львівській області. З 2009 по 2012 - командував 51 окремою механізованою бригадою.

Факт №3. Залужний воював на Донбасі

Валерій Залужний був на фронті з 2014 року – воював на Донбасі. Про свій бойовий досвід він говорити не любить.

"Для мене війна почалася в середині липня 2014 року – призначенням заступником командира сектора "С", який формувався в Донецькій області. З того часу керував майже всіма створюваними там угрупованнями. Дійшов до начальника штабу ОС", - розповідав Залужний в одному з інтерв'ю.

За його словами, найбільше йому пам'ятаються солдати. Багатьом він досі телефонує, переписується.

Факт №4. "Залізний генерал" і перший український військовий на обкладинці Time

26 вересня 2022 року авторитетний журнал Time помістив портрет Головнокомандувача ЗСУ на обкладинку, лаконічно підписавши його фото - "Генерал". На думку редакції журналу, українська армія навряд чи досягла б таких успіхів без свого командувача.

Залужний став першим українським військовим, який потрапив на обкладинку журналу, на якій раніше з'являлися Монтгомері, Бредлі, Абрамс і Паттон.

Залужний - перший український військовий на обкладинці Time

Крім того, у 2022 році Залужний увійшов до сотні найвпливовіших людей світу за версією Time.

У квітні 2022 року, після розгрому окупаційних військ на Київщині, журналісти видання Politico назвали Залужного "залізним генералом". Відтоді цей титул нерозривно асоціюється з українським главкомом.

Факт № 5. Підтримує реформу в армії

Валерій Залужний переконаний, що українська армія повинна очиститися від "совкової" спадщини, і почати потрібно насамперед зі зміни світогляду і ставлення до людей в головах українських командирів.

"Загальний курс на реформування Збройних сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотнім. І ключове тут - принципи. Зміни повинні відбутися, передусім, в світогляді та ставленні до людей. Я хотів би, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби", – говорив Залужний.

Главком впевнений, що нове покоління молодих офіцерів через 5 років зможе повністю змінити армію.

"Це не цапи відбувайли, як, наприклад, в російській армії, а реальні помічники, які за певним функціоналом скоро замінять офіцерів. Ми вже почали цей рух, і зворотного шляху немає", – стверджує Залужний.

Валерій Залужний / Фото: Міністерство оборони України

Факт № 6. Залужний знав, що вторгнення РФ було неминучим

Влітку 2021 року Залужного призначили на посаду головнокомандувача Збройними силами України. Вже у вересні новий главком заявив: вторгнення РФ неминуче, тому треба готуватися давати відсіч ворогові.

"Загроза повномасштабної агресії є, була і буде далі. Наше завдання як ЗСУ - не чекати манни небесної, ми повинні до цього готуватися. І ми для цього все робимо", – говорив він.

При цьому Залужний упевнений, що навіть перемога України не поставить остаточну крапку у війні між Росією та Україною.

"Знаючи те, що я знаю про росіян не з чуток, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни", – заявляв він у 2022 році.

Єдиним способом не допустити повторення війни, на думку Залужного, є створення потужної та сучасної української армії.

Факт № 6. Залужний мріє "проїхатися на танку по Арбату"

Одного разу главком пожартував, що мріяв би проїхатися на танку по Москві. Про це він сказав у програмі "Рандеву" Яніни Соколової, відповідаючи на запитання глядачки, чи хотів би він проїхатися по Червоній площі.

"Напевно, так. По-чесному. І по Арбату теж. Але акуратно, тому що це пам'ятник", – з посмішкою відповів Залужний.

Однак потім додав: справжньою його мрією є звільнення всіх окупованих українських земель, включаючи Донецьк, Луганськ і Крим.



Факт № 7. Відмовився від спадщини на користь ЗСУ

У січні 2023 року видання New York Times оприлюднило інформацію про те, що Залужний отримав мільйон доларів у спадок від розробника програмного забезпечення компанії Microsoft Григорія Степанця - американця українського походження.

Залужний передав усі гроші на потреби української армії.

Факт № 8. Залужний щасливий у шлюбі

Валерій Залужний щасливо одружений 20 років. Його дружину звуть Олена, вона - співробітниця банку. Генерал зізнавався, що вважає свою дружину найближчою людиною і справжньою "половинкою".

Валерій Залужний з дружиною Оленою / Фото : facebook.com/vzaluznyj

Валерій Залужний з дружиною Оленою / Фото: Facebook Голокомандувач ЗСУ

Пара виховує двох дочок. Старша пішла по стопах батька і служить в Київському гарнізоні.

Молодша дочка Залужного вирішила присвятити життя порятунку людей: вона навчається в медичному університеті.

Факт № 9. Главком із задоволенням змінює форму на спортивний костюм

У "залізного генерала" є хобі. Він любить походи і поїздки Україною, його завжди супроводжує кохана дружина.

"У мене ще з піонерських часів залишилася пристрасть до подорожей, як правило, піших: одягаю спортивний костюм і йду знайомитися з містом", – розповідав одному з інтерв'ю главком.

Валерій Залужний / Фото: facebook com vzaluznyj

Факт №10. Залужний зберіг скромність і людяність

У фільмі "Рік " Дмитра Комарова Валерій Залужний зізнався, що плакав, коли повідомляв матері пілота вертольота, який літав до заблокованого Маріуполя, що її син загинув.

"Будучи головнокомандувачем, не хочеться зізнаватися в якихось слабкостях. Але знову ж повторюся: я - людина. Одного разу я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав до Маріуполя", – розповів Головком ЗСУ.

На момент розмови з жінкою він ще сподівався, що воїн живий. Однак згодом стало відомо, що льотчик був убитий окупантами.

"Коли я намагався з нею обговорити це, у мене сил не вистачило", – зізнався Головнокомандувач ЗСУ.

Факт №11. Любить котиків в Instagram

Валерій Залужний любить соціальні мережі та особливо-Instagram. В одному з інтерв'ю він зізнався, що після напруженого робочого дня ненадовго заглядає в Instagram, щоб перезавантажити мізки. І його улюблений контент - котики.

Також ЗМІ писали, що Залужний любить музику в стилі диско і Rammstein.

Факт №12. Валерій Залужний впевнений у перемозі України

6 липня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео-звіт про свій візит в оперативно-стратегічні угруповання військ "Хортиця" і "Таврія" разом з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою.

В кінці ролика він впевнено сказав: "Все нормально, все буде добре, все за планом, хлопці – молодці. Переможемо!".

Валерій Залужний впевнений у перемозі України / скріншот

Дивіться відео - Залужний пророкує Україні перемогу:

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