УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Залізний генерал" Залужний святкує 50-річчя: 12 цікавих фактів про головкома ЗСУ

Анна Ярославська
8 липня 2023, 11:15 оновлено 8 липня, 11:42
385
Ім'я Валерія Залужного знають у всьому світі. Що відомо про головкома ЗСУ, якого прозвали "залізним генералом"?
Валерій Залужний
Сьогодні Валерій Залужний відзначає свій 50-й день народження / колаж: Главред, фото: mil.gov.ua, Facebook

8 липня 2023 року головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний відзначає День народження - сьогодні йому виповнюється 50 років.

Залужний - супергерой для кожного українця, а за кордоном його називають "залізним" або "незламним" генералом. Главред зібрав цікаві факти про головкома ЗСУ.

Факт №1. Залужний мріяв стати військовим з дитинства

Валерій Федорович Залужний народився в Новоград-Волинському Житомирської області 8 липня 1973 року.

Його батьки - військовослужбовці, тому Головнокомандувач ЗСУ – потомствений військовий. Дитячі роки провів у гарнізоні. Про кар'єру військового мріяв з малих років.

Навчався у місцевій школі № 9. На першому ж уроці, відповідаючи на питання вчительки, ким мріє стати, маленький Залужний сказав: "Я стану солдатом. Буду захищати нашу країну".

Валерій Залужний в дитинстві
Валерій Залужний в дитинстві / Фото з відкритих джерел

Факт №2. У Залужного - повністю українська освіта

Багато українських військових здобули освіту ще за часів СРСР. Однак у Валерія Залужного воно виключно українське.

У 1997 році він закінчив загальновійськовий факультет Одеського вищого командного училища з відзнакою. Через 10 років здобув другу вищу освіту - в Національній академії оборони. За вивчення бойового застосування механізованих і танкових об'єднань отримав золоту медаль.

У 2014 році Залужний з відзнакою закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії - як кращий випускник оперативно-стратегічного рівня.

Валерій Залужний в юності
Валерій Залужний в юності / Фото з відкритих джерел

У 2020 році Головнокомандувач ЗСУ отримав цивільний диплом - він став магістром міжнародних відносин Острозької академії.

Сходження по кар'єрних сходах Залужний починав з найперших ступенів: від командира взводу і роти до командира батальйону впродовж перших 8 років служби.

З 2007 по 2009 рік Залужний був начальником штабу, першим заступником командира 24 окремої механізованої бригади 13 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ у Львівській області. З 2009 по 2012 - командував 51 окремою механізованою бригадою.

Факт №3. Залужний воював на Донбасі

Валерій Залужний був на фронті з 2014 року – воював на Донбасі. Про свій бойовий досвід він говорити не любить.

"Для мене війна почалася в середині липня 2014 року – призначенням заступником командира сектора "С", який формувався в Донецькій області. З того часу керував майже всіма створюваними там угрупованнями. Дійшов до начальника штабу ОС", - розповідав Залужний в одному з інтерв'ю.

За його словами, найбільше йому пам'ятаються солдати. Багатьом він досі телефонує, переписується.

Факт №4. "Залізний генерал" і перший український військовий на обкладинці Time

26 вересня 2022 року авторитетний журнал Time помістив портрет Головнокомандувача ЗСУ на обкладинку, лаконічно підписавши його фото - "Генерал". На думку редакції журналу, українська армія навряд чи досягла б таких успіхів без свого командувача.

Залужний став першим українським військовим, який потрапив на обкладинку журналу, на якій раніше з'являлися Монтгомері, Бредлі, Абрамс і Паттон.

Залужний-перший український військовий на обкладинці Time
Залужний - перший український військовий на обкладинці Time

Крім того, у 2022 році Залужний увійшов до сотні найвпливовіших людей світу за версією Time.

У квітні 2022 року, після розгрому окупаційних військ на Київщині, журналісти видання Politico назвали Залужного "залізним генералом". Відтоді цей титул нерозривно асоціюється з українським главкомом.

Факт № 5. Підтримує реформу в армії

Валерій Залужний переконаний, що українська армія повинна очиститися від "совкової" спадщини, і почати потрібно насамперед зі зміни світогляду і ставлення до людей в головах українських командирів.

"Загальний курс на реформування Збройних сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотнім. І ключове тут - принципи. Зміни повинні відбутися, передусім, в світогляді та ставленні до людей. Я хотів би, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби", – говорив Залужний.

Главком впевнений, що нове покоління молодих офіцерів через 5 років зможе повністю змінити армію.

"Це не цапи відбувайли, як, наприклад, в російській армії, а реальні помічники, які за певним функціоналом скоро замінять офіцерів. Ми вже почали цей рух, і зворотного шляху немає", – стверджує Залужний.

Валерій Залужний
Валерій Залужний / Фото: Міністерство оборони України

Факт № 6. Залужний знав, що вторгнення РФ було неминучим

Влітку 2021 року Залужного призначили на посаду головнокомандувача Збройними силами України. Вже у вересні новий главком заявив: вторгнення РФ неминуче, тому треба готуватися давати відсіч ворогові.

"Загроза повномасштабної агресії є, була і буде далі. Наше завдання як ЗСУ - не чекати манни небесної, ми повинні до цього готуватися. І ми для цього все робимо", – говорив він.

При цьому Залужний упевнений, що навіть перемога України не поставить остаточну крапку у війні між Росією та Україною.

"Знаючи те, що я знаю про росіян не з чуток, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни", – заявляв він у 2022 році.

Єдиним способом не допустити повторення війни, на думку Залужного, є створення потужної та сучасної української армії.

Факт № 6. Залужний мріє "проїхатися на танку по Арбату"

Одного разу главком пожартував, що мріяв би проїхатися на танку по Москві. Про це він сказав у програмі "Рандеву" Яніни Соколової, відповідаючи на запитання глядачки, чи хотів би він проїхатися по Червоній площі.

"Напевно, так. По-чесному. І по Арбату теж. Але акуратно, тому що це пам'ятник", – з посмішкою відповів Залужний.

Однак потім додав: справжньою його мрією є звільнення всіх окупованих українських земель, включаючи Донецьк, Луганськ і Крим.


Факт № 7. Відмовився від спадщини на користь ЗСУ

У січні 2023 року видання New York Times оприлюднило інформацію про те, що Залужний отримав мільйон доларів у спадок від розробника програмного забезпечення компанії Microsoft Григорія Степанця - американця українського походження.

Залужний передав усі гроші на потреби української армії.

Факт № 8. Залужний щасливий у шлюбі

Валерій Залужний щасливо одружений 20 років. Його дружину звуть Олена, вона - співробітниця банку. Генерал зізнавався, що вважає свою дружину найближчою людиною і справжньою "половинкою".

Валерій Залужний з дружиною Оленою
Валерій Залужний з дружиною Оленою / Фото : facebook.com/vzaluznyj
Валерій Залужний з дружиною Оленою
Валерій Залужний з дружиною Оленою / Фото: Facebook Голокомандувач ЗСУ

Пара виховує двох дочок. Старша пішла по стопах батька і служить в Київському гарнізоні.

Молодша дочка Залужного вирішила присвятити життя порятунку людей: вона навчається в медичному університеті.

Факт № 9. Главком із задоволенням змінює форму на спортивний костюм

У "залізного генерала" є хобі. Він любить походи і поїздки Україною, його завжди супроводжує кохана дружина.

"У мене ще з піонерських часів залишилася пристрасть до подорожей, як правило, піших: одягаю спортивний костюм і йду знайомитися з містом", – розповідав одному з інтерв'ю главком.

Валерій Залужний
Валерій Залужний / Фото: facebook com vzaluznyj

Факт №10. Залужний зберіг скромність і людяність

У фільмі "Рік " Дмитра Комарова Валерій Залужний зізнався, що плакав, коли повідомляв матері пілота вертольота, який літав до заблокованого Маріуполя, що її син загинув.

"Будучи головнокомандувачем, не хочеться зізнаватися в якихось слабкостях. Але знову ж повторюся: я - людина. Одного разу я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав до Маріуполя", – розповів Головком ЗСУ.

На момент розмови з жінкою він ще сподівався, що воїн живий. Однак згодом стало відомо, що льотчик був убитий окупантами.

"Коли я намагався з нею обговорити це, у мене сил не вистачило", – зізнався Головнокомандувач ЗСУ.

Факт №11. Любить котиків в Instagram

Валерій Залужний любить соціальні мережі та особливо-Instagram. В одному з інтерв'ю він зізнався, що після напруженого робочого дня ненадовго заглядає в Instagram, щоб перезавантажити мізки. І його улюблений контент - котики.

Також ЗМІ писали, що Залужний любить музику в стилі диско і Rammstein.

Факт №12. Валерій Залужний впевнений у перемозі України

6 липня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео-звіт про свій візит в оперативно-стратегічні угруповання військ "Хортиця" і "Таврія" разом з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою.

В кінці ролика він впевнено сказав: "Все нормально, все буде добре, все за планом, хлопці – молодці. Переможемо!".

Валерій Залужний впевнений у перемозі України
Валерій Залужний впевнений у перемозі України / скріншот

Дивіться відео - Залужний пророкує Україні перемогу:

Вам також може бути цікаво:

новини України Валерій Залужний
Реклама

Головне за день

Окупанти завозять додаткові міни та вибухівку на Запорізьку АЕС - ГУР

Окупанти завозять додаткові міни та вибухівку на Запорізьку АЕС - ГУР

12:07 Україна
У Кривому Розі лунали вибухи, РФ вдарила дронами: що відомо

У Кривому Розі лунали вибухи, РФ вдарила дронами: що відомо

09:46 Україна
Зеленський приїхав на острів Зміїний у 500-й день повномасштабної війни з РФ

Зеленський приїхав на острів Зміїний у 500-й день повномасштабної війни з РФ

08:45 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:07

Окупанти завозять додаткові міни та вибухівку на Запорізьку АЕС - ГУР

11:58

Гороскоп на завтра 9 липня 2023: Овни підуть напролом, Терези - удар по фінансах

11:41

Ердоган готує Путіну "удар під дих" після розмови із Зеленським

11:38

В Україні масово перевіряють лічильники: як не заплатити гігантські гроші за газ

11:15

"Залізний генерал" Залужний святкує 50-річчя: 12 цікавих фактів про головкома ЗСУВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:56

Унікальна головоломка з молодим Залужним: знайдіть 5 відмінностей за 30 секунд

10:42

"Батько з небес сказав мені: "Зупинись"": Ступка вперше оцінив своє п'яне ДТП

10:05

"Використовуючи всі озброєння": Резніков повідав, як ЗСУ застосують касетні снаряди

09:46

У Кривому Розі лунали вибухи, РФ вдарила дронами: що відомо

Реклама
09:32

У ГУР пояснили, навіщо Путін послав на ЗАЕС свого "боярина" Кирієнка

09:17

Путін! Навіщо ти стріляєш ракетами по Львову?Погляд

08:58

Як правильно оформити відстрочку від мобілізації: що потрібно робити

08:45

Зеленський приїхав на острів Зміїний у 500-й день повномасштабної війни з РФВідео

08:28

Україна заслуговує отримати членство в НАТО - ЕрдоганФото

07:47

Наразі Україна не готова до членства в НАТО - Байден

07:05

Загадка для найуважніших: потрібно знайти загублену каблучку на підлозі

06:45

Чому ми неправильно вживаємо слова "уїхати" і "угнати": Авраменко пояснив значенняВідео

06:02

Коли Україна стане членом НАТО?Погляд

05:00

Буде майже 6-бальний шторм: Україну накриває дуже сильна магнітна буря

04:40

Під патронатом Путіна, але не конкурент ФСБ і МО: генерал розповів про РосгвардіюВідео

Реклама
04:00

Яке сьогодні свято 8 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:00

Чим підгодувати огірки: дачники розкрили хитрий секрет багатого врожаю

02:35

Огризко спрогнозував, чи влаштує РФ теракт на Запорізькій АЕС

01:35

"Сумніватимуться, хто це зробив": Захід не відповість РФ у разі аварії на ЗАЕС – Огризко

07 липня, п'ятниця
23:59

"Вони потрібні українцям": Байден відверто висловився щодо касетних бомб для ЗСУ

23:31

"ЗСУ шукають слабкі місця росіян": у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу

23:21

"Все за планом, переможемо": Залужний відвідав два напрямки на передовій

22:49

"Немає чого розслаблятися": українська блогерка зраділа ракетному удару по ЛьвовуВідео

22:47

Дитина залишилася без мами: у Норвегії жорстоко вбили біженку з України

21:55

ЗСУ озброять касетними боєприпасами: у Байдена зробили гучну заяву

21:31

Хитра головоломка для найуважніших: треба всього за 5 секунд знайти кота

21:30

На РФ чекає демілітаризація: у Зеленського назвали головні цілі України у війні

21:26

Теракт окупантів в Оленівці: Україна повернула тіла загиблих воїнів

21:15

Сергій Стерненко. Чи дадуть Україні касетні снаряди?Відеоблоги

20:34

Армія України взяла в пастку окупантів у Бахмуті і рухається на півдні - Маляр

20:30

Зеленський прибув до Туреччини на важливі перемовини: про що говоритиме з Ердоганом

19:43

Прослуховування під час переговорів: в BND дізналися секрети Пригожина і Лукашенка

19:24

ЗСУ здатні звільнити Крим до кінця літа, потрібні ATACMS і F-16 - Ходжес

19:13

Як солити огірки на зиму в холодній воді: рецепт, від якого вся сім’я оближе пальчики

19:11

Чому Запоріжжя - не Чонгар, або Про очевиднеПогляд

Реклама
18:42

Україна налагодить спільне виробництво потужних САУ натовського калібруВідео

18:41

Ніхто не розгадає їх загадку: 2 знаки, які будуть неймовірно успішними

18:30

Ексохоронець Путіна, що стоїть за Пригожиним: генерал СБУ оцінив вплив ДюмінаВідео

18:15

Як відновити окуляри від подряпин: копійчаний спосіб вас здивує

17:42

Україна отримає "багаторічний пакет допомоги" на саміті НАТО - Столтенберг

17:41

Касетні боєприпаси посилять ЗСУ та прискорять звільнення територій - Подоляк

17:41

Пригожин замітає сліди: у Пентагоні розповіли про двійників ватажка ПВК Вагнера

17:21

Навіщо килим на кухні: плюси і мінуси

17:16

НАТО не хоче зникнення РФ з карти світу, тому закриє очі на теракт на ЗАЕС – Огризко

16:51

"Святкуєте смерті у Львові": Мішину рознесли за танці на яхті в купальникуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти