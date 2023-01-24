Залужний отримав мільйон доларів спадщини і віддав його на потреби ЗСУ - ЗМІ

За інформацією видання, Залужний отримав спадщину від американця українського походження Григорія Степанця.

Валерій Залужний / Офіс президента

Головнокомандувач Збройних Сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США 1 мільйон доларів.

Як повідомляє видання The New York Times, Залужний нібито передав всі ці гроші на потреби української армії.

За інформацією видання, Залужний отримав спадщину від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.

У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні Сили України.

Видання повідомляє, що цю інформацію нібито підтвердили і в прес-службі ЗСУ.

Раніше головнокомандувач збройними силами каже, що на даний момент російська армія намагається всіма силами поставити війну в Україні "на паузу". Як зазначає Валерій Залужний, щоб домогтися цього, окупанти обстрілюють мирне населення і розтягнули лінію фронту, щоб виснажити ЗСУ, але ці способи не вирішують їх головної стратегічної проблеми.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, зараз Росії доводиться думати про те, як вийти з цієї ситуації (війни в Україні).

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