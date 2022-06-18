Закривавлені та обгорілі тіла окупантів везуть у Херсон "КамАЗами"/ Reuters, Радио Свобода

У російських військах на Херсонщині дуже великі втрати особового складу. Тому тіла загиблих вони перевозять у тимчасово окупований Херсон "КамАЗами".

При цьому привезені тіла загарбники просто скидають одне на одне, повідомляє 24 канал із посиланням на джерела у спецслужбах.

Температура повітря у Херсоні цього тижня становить +25...+27 градусів. Проте російські військові не квапляться відправляти тіла ліквідованих окупантів додому для поховання.

Загиблі окупанти так і залишаються на довгий час під палючим сонцем. Через це у місті вже поширюється відповідний неприємний запах і стало більше мух.

Також повідомляється, що лікарня у Новій Каховці на Херсонщині уже забита пораненими російськими загарбниками. У багатьох із них поранення, несумісні з життям.

Нагадаємо, жителів Херсонської області закликають покинути окуповані території, щоб воїнам ЗСУ було легше їх звільняти.

Раніше генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко пояснив, у чому складність визволення Херсонщини. За словами генерала, якщо армія України матиме достатньо зброї і почне сильніше давати відсіч, окупанти зупиняться аж за Керченським мостом.

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