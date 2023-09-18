Жданов назвав сценарій завершення війни з Росією в найкоротші терміни

Армія України могла б влаштувати окупантам агресорки Росії повторення перших тижнів війни після 24 лютого минулого року, вважає Олег Жданов.

https://glavred.net/ukraine/zhdanov-nazval-scenariy-zaversheniya-voyny-s-rossiey-v-kratchayshie-sroki-10501405.html Посилання скопійоване

Україні для завершення війни потрібні далекобійні ракети і західна авіація - Жданов / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот YouTube

Силам оборони України не вистачає ракет і авіації, щоб вирішити питання завершення війни з Росією в найкоротші терміни. За наявності потрібних озброєнь ЗСУ могли б повторити окупантам перші тижні війни після 24 лютого. В таких умовах ворожі війська не змогли б залишатися на українських територіях. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Україні потрібні ракети і авіація, яких не вистачає армії. Потрібно нарощувати постачання озброєнь від країн Заходу і не допустити їхньої втоми від війни.

"Ракети та авіація – це те, чого у нас немає. Плюс потрібно збільшити обсяги поставок боєприпасів і техніки. Президент Зеленський зазначив, що наші партнери трохи втомилися і скорочують обсяги поставок. Цього в жодному разі не можна допустити, навпаки, потрібно нарощувати обсяги поставок за нинішніх умов, а також додати те, чого у нас немає – ракети й авіацію", - зазначив Жданов.

відео дня

За його словами, якби в України була західна авіація і ракети в достатній кількості, армія вирішила б питання війни в найкоротші терміни.

"Якби у нас з'явилися ракети та авіація, ми б, у принципі, могли кардинально вирішити питання з російською армією в найкоротші терміни, не затягуючи війну на роки. Тому що авіація дасть нам панування в повітрі. А під прикриттям західної авіації зможе працювати і наша вітчизняна", - пояснив експерт.

Також аналітик додав, що з потрібною західною зброєю ЗСУ здатні були б влаштувати російським окупантам повторення перших тижнів після 24 лютого 2022 року, коли війська потужно відбивали наступ загарбників.

"І тоді ми зможемо влаштувати росіянам повторення перших тижнів війни після 24 лютого, коли ми знищували окупантів тисячами і спалювали колони. Буквально два штурмовики з повним боєкомплектом – і все, російської колони разом із людьми й технікою немає. А тепер додайте до цього ракети, які будуть відсікати будь-які надходження резервів прямо на державному кордоні. За таких умов російські війська не зможуть довго залишатися в Україні", - підкреслив Олег Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна в Україні триватиме до виведення окупаційних військ Росії із захоплених територій. За його словами, влада готується до можливого сценарію затяжної війни.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припустив, що війна в Україні не буде затяжною. Керівник військової розвідки послався на свої дані і відкинув можливість російських окупантів вести тривалу війну.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що війна в Україні затягнеться. Потрібно готуватися до тривалого військового протистояння. Втім, на думку Столтенберга, в результаті Україна увійде до НАТО.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.