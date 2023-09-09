"Немає сенсу штурмувати": Жданов допустив автоматичне звільнення Токмака і Мелітополя

Якщо ЗСУ прорвуть третю лінію оборони і почнуть обхід Токмака, то його звільнення може відбутися практично в автоматичному режимі, каже Жданов.

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Жданов допустив автоматичне звільнення Токмака і Мелітополя / Колаж: Главред, фото: Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

На звільнення Токмака та Мелітополя може піти набагато менше часу порівняно зі звільненням сіл Урожайного та Роботиного. Про це розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі.

"Роботине та Урожайне – це одна агломерація населених пунктів. Роботине було опорним пунктом системи оборони ворога на цій ділянці. Чому його не можна було обійти і було важливо взяти? Для того, щоб поламати оборону противника на цій ділянці фронту, що ми і зробили", - зазначив Жданов.

Що стосується Токмака і Мелітополя, то військовий експерт вважає, що їх немає сенсу штурмувати. Жданов зауважив, що навколо цих міст розташовано багато російських окопів. Особливо навколо Токмака.

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"Ці окопи РФ починає заповнювати десантниками... Розумний у гору не піде, розумний гору обійде. Треба обходити Токмак, перерізати дорогу на Бердянськ, перерізати залізницю і далі планомірно вибивати ворога. Але не штурмувати "у лоб". А при загрозі оточення Токмака... ви ж знаєте, як росіяни: відразу "жест доброї волі", "негативний наступ" – і їх у Токмаку немає", - підкреслив полковник запасу.

За його словами, якщо ЗСУ прорвуть третю лінію оборони і почнуть обхід Токмака, то його звільнення може відбутися практично в автоматичному режимі, при мінімальних зусиллях українських захисників. Те ж саме і з Мелітополем.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повіломив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Нещодавно в ISW заявили, що ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та зміцнюють позиції в цьому районі.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що російські окупанти формують "ударний кулак" на Куп’янському напрямку із сотень тисяч військових, але планування, асиметричні дії та рельєф дозволяють нівелювати перевагу у кількості.

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