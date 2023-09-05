'Залишилось лише одне місце': Жданов розкрив, звідки можуть наступати окупанти

Військовий експерт уточнив, що найменше угруповання російських загарбників спостерігається на Херсонському напрямку.

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Окупанти можуть наступати тільки на Куп'янському напрямку / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 59 ОМПБр

Військовий експерт Олег Жданов уточнив, що найменше угруповання російських загарбників залишилось на Херсонському напрямку.

Жданов зазначив в ефірі Апостроф TV, що у російських окупантів залишилось лише одне місце, звідки вони можуть наступати - це Куп'янський напрямок.

"Я так розумію, ворог приніс у жертву Лиманський напрямок, там ідуть бої здебільшого в районі Серебрянського лісництва, але їх інтенсивність трохи зменшилась. Натомість на Куп'янському напрямку в районі Сватового вони залишили угруповання. На сьогоднішній день це останнє місце, де вони можуть намагатися нас тиснути, щоби змусити Генштаб перекидати туди наші резерви", - пояснив експерт. відео дня

Жданов також повідомив, скільки та на яких ключових напрямках зосереджено техніки та особового складу ворога.

"За останніми даними, на Сватівсько-Кремінному напрямку десь близько 100 тисяч, на Бахмутському напрямку близько 80 тисяч, а решта з 350-380 тисяч російських військ розтягнута на Авдіївський, Мар'їнський, Бердянський, Мелітопольський і Херсонський напрямки", - каже він.

Військовий експерт уточнив, що найменше угруповання російських загарбників ми спостерігаємо на Херсонському напрямку.

"Всього на території України у росіян близько 400 тисяч військ. Це на 1200 км фронту, плюс тилові бази і частини. Ті ж тилові бази у Бердянську, Мелітополі, Маріуполі. Це перше. І по-друге, з кожним днем кількість відсотків професійного кадрового складу зменшується. І найголовніше - укомплектованість цих частин не 100-відсоткова, а на рівні 60-70 відсотків. Йдеться як за техніку, так і за особовий склад", - підсумував Жданов.

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