Жданов назвав фігуру з ближнього оточення Путіна, яка здатна влаштувати переворот у Росії

Картонна російська опозиція не викликає довіри через те, що там шовіністичних настроїв більше, ніж у правлячій верхівці РФ, вважає Олег Жданов.

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У Росії є люди, які можуть повалити Путіна - Жданов / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

У країні-агресорі Росії є люди, які здатні реалізувати сценарій перевороту. Серед них секретар Радбезу Микола Патрушев, який контролює ФСБ і частково інші силові структури. Російська опозиція в еміграції не здатна на такі дії, оскільки там шовінізму ще більше, ніж у правлячій верхівці в Кремлі. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він сказав про те, що опозиція Росії в еміграції є "картонною", а шовіністичних настроїв там ще більше, ніж у так званих кремлівських елітах.

На думку Жданова, російські опозиціонери зрозуміли, що ЗСУ можуть розгромити війська РФ і запустити механізм зміни влади в Кремлі, і тому вони відклали свої деякі ідеї.

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"Це картонна опозиція, і я скептично ставлюся до неї. Адже у цих опозиціонерів більше шовіністичних настроїв, ніж у правлячої влади в Росії. Просто вони відчули запах крові, зрозуміли, що Акела промахнувся і слабшає. Іншими словами, вони зрозуміли, що українська армія може завдати військового розгрому Росії, а це здатне призвести до зміни влади. Тому деякі "опозиціонери" відклали свої ідеї. Наприклад, Ходорковський ще рік тому говорив, що Крим – це Росія, і це не обговорюється, а сьогодні він уже начебто згоден із тим, що Крим – це Україна. Тому я не довіряю російській опозиції", - сказав Жданов.

Однак, як вважає полковник запасу, в Росії дійсно є політичні фігури, які здатні здійснити військовий переворот. Наприклад, це секретар Радбезу Микола Патрушев – він контролює ФСБ, частково СЗР і, можливо, Росгвардію. Його позиції посилюються, оскільки Міноборони зіткнулося з провалом військової агресії проти України.

"У Росії дійсно є люди, готові здійснити переворот. Наприклад, Патрушев, який почувається і виглядає набагато краще, ніж Путін. Патрушев замикає на собі досить серйозні силові структури в Росії: ФСБ, частково Службу зовнішньої розвідки і, цілком можливо, Росгвардію. Так, Патрушев не має впливу на міністерство оборони РФ, але тут ми йому допомагаємо з ранку до вечора. Тому що військовий розгром Росії призведе до того, що Шойгу і Герасимов опиняться біля розбитого корита, як стара баба в "Казці про рибалку та рибку": з підбитим танком, автоматом без патронів і пораненим бійцем – це все, що буде в розпорядженні у Шойгу і Герасимова", - підкреслив Олег Жданов.

Переворот у Росії

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що палацовий переворот в країні-агресорі РФ може статися тихо і непомітно.

У публічному полі скажуть, що хтось загинув з деяких причин, а хтось - заарештований. За його словами, серед кремлівських "еліт" вже обговорюють кандидатури наступників Путіна.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що за ударом БПЛА по Кремлю можуть стояти, в тому числі, і ті сили, які хочуть повалення Путіна. Як вважає Жданов, ситуація в Росії наближається до подій 1917 році, коли стався більшовицький переворот.

Російський політолог Андрій Піонтковський припустив, що павуки в банці в Росії вже почали знищувати один одного. Виступ Пригожина проти Шойгу і Герасимова вказує на початок боротьби за владу в державі після відходу Путіна. Неминучість поразки у Москві вже усвідомлюють.

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