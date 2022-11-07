"Земля завалена тілами окупантів": Зеленський розповів про епіцентр божевілля окупантів

Володимир Зеленський / ОП, 10-та гірсько-штурмова бригада

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові на багатьох ділянках фронту перебувають у стані активної оборони.

Як підкреслив Зеленський, і навіть у такій ситуації ЗСУ відтісняють ворога на деяких напрямках.

"В цілому по фронту наші сили знаходяться в стані активної оборони – на деяких ділянках сходу і півдня поступово відтісняємо ворога", - зазначив президент України.

За словами Зеленського, Донецька область як і раніше залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, вони гинуть перед українськими позиціями сотнями щодня.

"Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів", - зазначив глава держави.

Війна в Україні

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що після звільнення Херсона ЗСУ можуть перекинути свої війська на запорізький напрямок, Донбас і Крим. Все залежатиме від того, яку в підсумку тактику обере український Генштаб.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що Росія поставила завдання своєї окупаційної армії захопити Донбас.

За його словами, загарбники атакують позиції української армії в районі Бахмута та Авдіївки. Армія України тримає оборону і завдає ударів у відповідь по ворогу.

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