"Земля завалена тілами окупантів": Зеленський розповів про епіцентр божевілля окупантів

За словами президента, окупанти гинуть перед українськими позиціями сотнями щодня.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові на багатьох ділянках фронту перебувають у стані активної оборони.
Як підкреслив Зеленський, і навіть у такій ситуації ЗСУ відтісняють ворога на деяких напрямках.
"В цілому по фронту наші сили знаходяться в стані активної оборони – на деяких ділянках сходу і півдня поступово відтісняємо ворога", - зазначив президент України.
За словами Зеленського, Донецька область як і раніше залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, вони гинуть перед українськими позиціями сотнями щодня.
"Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів", - зазначив глава держави.
Війна в Україні
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що після звільнення Херсона ЗСУ можуть перекинути свої війська на запорізький напрямок, Донбас і Крим. Все залежатиме від того, яку в підсумку тактику обере український Генштаб.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що Росія поставила завдання своєї окупаційної армії захопити Донбас.
За його словами, загарбники атакують позиції української армії в районі Бахмута та Авдіївки. Армія України тримає оборону і завдає ударів у відповідь по ворогу.
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