Знищення бригади морпіхів РФ під Вугледаром: у ЗСУ розкрили деталі розгрому

ЗСУ б'ють окупантів на фронті / 10-та гірничо-штурмова бригада

Бійці Збройних сил України майже повністю знищили бригаду морських піхотинців окупантів РФ біля Вугледара в Донецької області.

Як підкреслив речник угруповання військ Схід Сергій Череватий у коментарі Каналу 24, 155 бригада росіян фактично втратила боєздатність у боях під Павлівкою.

За його даними, окупантам завдано значної шкоди. Однак українські підрозділи зберегли там лінію фронту, і ворогові не вдалося пройти.

"Схід України і надалі залишається головним епіцентром війни. Тут відбуваються найгарячіші, найактивніші, найагресивніші бої. Ворог атакує на Бахмутському, Авдіївському напрямках, намагається робити контратаки в Луганській області (Білогорівка, Невське) і всюди зазнає невдачі", – додав Череватий.

Бунт морпіхів РФ під Вугледаром

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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