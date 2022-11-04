Війська РФ поставили завдання захопити Донбас: ЗСУ тримають оборону і б'ються з окупантами

Ворог атакує позиції ЗСУ в районах Бахмута та Авдіївки - Череватий / Колаж 93 ОМБр (ілюстративне фото), УНІАН

Війська країни-окупанта РФ намагаються оточити Збройні сили України в районі Вугледара, де тривають важкі бої. Ворог атакує в районі Бахмута та Авдіївки, завдає ударів з артилерії, мінометів і танків. Українські війська тримаються і не дають загарбникам прорвати оборону. Росія поставила для себе стратегічне завдання щодо захоплення Донбасу.. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що східний фронт залишається ключовим епіцентром бойових зіткнень армії України з військами РФ.

За словами Череватого, вони атакують в районі Бахмута і Авдіївки, б'ють з усіх видів артилерії, мінометів і танків. ЗСУ гідно обороняються, ворог не може прорвати оборону.

Російські окупанти намагаються оточити українські війська в районі Вугледара. Там вже декілька днів йдуть жорсткі бої біля Павлівки.

Також він додав, що стратегічне завдання Росії - захоплення Донбасу.

"Ситуація складна, але наші воїни тримаються. Зараз у РФ них стратегічне завдання - захопити Донбас, щоб продати це своєму населенню, тому така завзятість в Донецькій області", - підкреслив Сергій Череватий.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці США раніше заявили, що ЗСУ можуть скористатися слабкістю військ РФ і за 6 тижнів просунутися в Луганській області. Однак російські окупанти ще не програли війну – вони можуть відновити свої військові можливості і здатні до проведення артилерійських операцій.

Днями керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ звільнили ще 9 населених пунктів на Луганщині.

За його словами, складна ситуація в районі Білогорівки, Сватового та Кремінної. Окупанти намагаються штурмувати позиції армії України в Білогорівці, але їм це не вдається.

Військовий експерт Олег Жданов припускає, що у разі звільнення Херсона ЗСУ можуть перекинути війська на Донецький і Луганський напрямок. Українська армія може посилити свій наступ на Донбасі.

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