УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війська РФ поставили завдання захопити Донбас: ЗСУ тримають оборону і б'ються з окупантами

4 листопада 2022, 12:15

Окупаційні війська Росії намагаються оточити сили оборони України в районі Вугледара, там тривають жорстокі бої, сказав Сергій Череватий.

ЗСУ, війська РФ
Ворог атакує позиції ЗСУ в районах Бахмута та Авдіївки - Череватий / Колаж 93 ОМБр (ілюстративне фото), УНІАН

Війська країни-окупанта РФ намагаються оточити Збройні сили України в районі Вугледара, де тривають важкі бої. Ворог атакує в районі Бахмута та Авдіївки, завдає ударів з артилерії, мінометів і танків. Українські війська тримаються і не дають загарбникам прорвати оборону. Росія поставила для себе стратегічне завдання щодо захоплення Донбасу.. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що східний фронт залишається ключовим епіцентром бойових зіткнень армії України з військами РФ.

За словами Череватого, вони атакують в районі Бахмута і Авдіївки, б'ють з усіх видів артилерії, мінометів і танків. ЗСУ гідно обороняються, ворог не може прорвати оборону.

Російські окупанти намагаються оточити українські війська в районі Вугледара. Там вже декілька днів йдуть жорсткі бої біля Павлівки.

Також він додав, що стратегічне завдання Росії - захоплення Донбасу.

"Ситуація складна, але наші воїни тримаються. Зараз у РФ них стратегічне завдання - захопити Донбас, щоб продати це своєму населенню, тому така завзятість в Донецькій області", - підкреслив Сергій Череватий.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці США раніше заявили, що ЗСУ можуть скористатися слабкістю військ РФ і за 6 тижнів просунутися в Луганській області. Однак російські окупанти ще не програли війну – вони можуть відновити свої військові можливості і здатні до проведення артилерійських операцій.

Днями керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ звільнили ще 9 населених пунктів на Луганщині.

За його словами, складна ситуація в районі Білогорівки, Сватового та Кремінної. Окупанти намагаються штурмувати позиції армії України в Білогорівці, але їм це не вдається.

Військовий експерт Олег Жданов припускає, що у разі звільнення Херсона ЗСУ можуть перекинути війська на Донецький і Луганський напрямок. Українська армія може посилити свій наступ на Донбасі.

Дивіться відео ТСН - військові ЗСУ на Донбасі під обстрілами рятують місцевих жителів

Інші новини:

ЗСУ війська Росії війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:48

У Києві скасували екстрені відключення світла

13:45

Шольц - Сі Цзіньпіну: війна Росії проти України створює багато проблем для світового порядкуВідео

13:35

Дві години потужних вибухів: на Херсонщині знищили місця розташувань окупантів РФВідео

13:21

Їх бісять майже всі: імена жінок зі складним характером, які ненавидять чоловіківВідео

13:10

Груди ледь не розірвали сукню: Молода дружина Цекало показала божевільне декольте

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 5 листопада 2022: Дівам - таємниці, Терезам - випробування долі, Стрільцям - успіх у грошахВідео

12:42

Конфлікт між КНДР та Південною Кореєю загострюється: у повітря підняли десятки військових літаків

12:31

Обігрівачі діставати рано: синоптик розповіла про погоду в Україні до кінця осеніВідео

12:30

"Котел у чистому вигляді": експерт пояснив причину зняття прапора з Херсонської ОДАВідео

12:20

Чи можна додавати цукор в каву: ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся відповідьВідео

12:15

Війська РФ поставили завдання захопити Донбас: ЗСУ тримають оборону і б'ються з окупантамиВідео

12:03

Як російські посли розвели у Польщі бомжатникПогляд

11:49

"Захід не врахував наш менталітет": Кудрявцева нагадала всім, як росіян об'єднують вбивства

11:48

Армія РФ розгорнула загородзагони для розстрілу своїх солдатів - розвідка Британії

11:47

236 млн грн лише за 1,5 доби: Притула оголосив результати "мегазбору" і сказав, скільки техніки куплятьВідео

11:45

"Найбільший щур": блогерка розповіла про співачку-зрадницю Asti

11:24

Санкції Заходу боляче вдарять по планах Путіна проти України і щодо переобрання - ReutersВідео

10:40

Армія України звільнить Херсон вже в листопаді - ПіонтковськийВідео

10:33

Wellboy жорстко прокоментував втечу свого експродюсера-запроданця Бардаша в РосіюВідео

10:27

Дімона понесло: Медведєв розповів, як РФ хоче зупинити "верховного володаря пекла Люцифера"Відео

Реклама
10:18

ЗСУ увійдуть до Херсона до кінця листопада, а до кінця року почнуть звільняти північ Криму – СвітанВідео

09:57

Наступ ЗСУ на Запоріжчину, Крим і Донбас: Жданов назвав сценарії після повернення ХерсонаВідео

09:41

Перед виходом з дому люди кладуть монету в холодильник: в чому хитрість

09:29

День залізничника 2022: привітання та картинки до свята

09:21

Гороскоп на сьогодні, 4 листопада 2022: Дівам - обман, Терезам - неприємна розмова, Водоліям - витратиВідео

09:11

Парламент Болгарії прийняв історичне рішення: Україна отримає важку зброюВідео

09:10

Більше ніякого смороду: як позбутися від неприємного запаху з унітазу

08:53

У Києві зранку вимкнули світло у 450 тис. квартир: мер терміново звернувся до киянВідео

08:29

"Хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все світиться": Зеленський закликав до справедливих відключеньВідео

08:15

Чому Путін - це квіточкиПогляд

08:06

Німці хочуть дипломатичного вирішення війни в Україні і переживають за ціни в Німеччині - опитування

07:30

Росія готує новий масований ракетний удар: Арестович назвав можливі цілі і датиВідео

07:29

Навіщо кидати каштани у пральну машину: хитрість для прання одягу, про яку знають одиниці

07:23

Іран закликав Україну разом вивчати дані про "шахеди" в РФ: у той же день в Москву прибув Іл-76 із ТегеранаВідео

06:33

Путін чекає на "генерала зиму": Боррель заявив, що диктатор РФ має грандіозні плани на холодну пору рокуВідео

06:20

Головна помилка під час користування посудомийкою: якщо її уникати, ви зекономите воду

06:14

Окупанти зроблять все, аби Суровікіна не звинуватили у зрадіПогляд

05:45

В РФ знайшли заміну генералу Лапіну, який втратив Лиман - ЗМІВідео

05:38

ЗСУ звільнять Херсон і підійдуть впритул до Криму – астролог передбачив події на фронті в листопадіВідео

05:17

Казанська осіння 2022: душевні вітання і картинки до свята

Реклама
04:26

"Іспанський сором": Волчокова в трусах виперлася на подіум

04:00

В будинку дуже багато мух: кращі засоби позбавлення від комах, які дзижчать

03:20

Військовий експерт розповів, чи змінить зима хід боїв ЗСУ з ворогами

02:57

Гнучка, як тростинка: Світлана Лобода в міні-шортиках похвалилася розтяжкою

02:10

Не зізнаються, що програють Україні: генерал сказав, чому РФ звинуватила Британію у нападі на їхній флотВідео

01:03

Гороскоп на тиждень 7-13 листопада: Левам - випробування, Стрільцям - інтриги, Водоліям - сваркиВідео

00:51

Швидкий і простий сніданок з яєць за 15 хвилин: рецепт, від якого неможливо відірватисяВідео

00:51

Прикмети на 4 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб всіх грошей не втратитиВідео

00:01

Графік відключення світла 4 листопада: де в Україні відключатимуть електроенергіюВідео

03 листопада, четвер
23:57

Кулеба розповів про те, як закінчення війни буде прийнятним для УкраїниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти