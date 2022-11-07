Потрапили в засідку ЗСУ, біжать врозтіч: нові деталі розгрому військ РФ під Вугледаром

Знищення окупантів у Павлівці / Скріншот

Стали відомі нові подробиці розгрому окупаційних російських військ в районі населеного пункту Павлівка на Вугледарському напрямку в Донецької області.

Війська РФ несуть великі втрати, при цьому рятуються втечею з поля бою. Відповідне відео опубліковано в Мережі.

На кадрах зображений підбитий російський танк з якого вистрибує екіпаж і тікає врозтіч. Поруч проноситься ще одна бронемашина окупантів, рятуючись від вогню ЗСУ.

"Село Павлівка. Російські танкові підрозділи спробували просунутися в н.п., але потрапили в засідку, влаштовану українськими захисниками. Один танк підбитий, другий танк і екіпаж підбитого біжать", — йдеться у підписі до опублікованого відео.

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Бунт морпіхів РФ під Вугледаром

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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