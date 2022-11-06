Росія схаменулася і терміново змінює тактику війни: у Зеленського назвали три нові пункти

За словами Подоляка, РФ після провалу бліцкригу почала будувати свою тактику на війні.
Росія змінила тактику війни проти України. Як заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, держава-терорист почала акцентувати увагу на трьох нових пунктах.
В ефірі телеканалу FreeDOM Подоляк зазначив, що РФ після провалу бліцкригу почала будувати свою тактику навколо трьох пунктів:
- перевела свою економіку на військові рейки,
- веде геноцидний тип війни,
- вкидає наративи про тактичну ядерну зброю,"брудну бомбу" або вибух на ЗАЕС.
"Все це говорить про пошук владою РФ можливості призупинити наступ ЗСУ, а також створити тиск на громадську думку в інших країнах і вимочити громадську думку в самій Україні", - підкреслив радник керівника Офісу президента.
Війна в Україні
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що після звільнення Херсона ЗСУ можуть перекинути свої війська на запорізький напрямок, Донбас і Крим. Все залежатиме від того, яку в підсумку тактику обере український Генштаб.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що Росія поставила завдання своєї окупаційної армії захопити Донбас.
За його словами, загарбники атакують позиції української армії в районі Бахмута та Авдіївки. Армія України тримає оборону і завдає ударів у відповідь по ворогу.
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