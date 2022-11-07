Контратака ЗСУ: на Південному напрямку українські війська перейшли в наступ

Почастішали випадки знищення українськими військовими ворожої авіації, розповів Юрій Ігнат.
На південному напрямку тривають інтенсивні наступальні дії підрозділів Збройних сил України, розповів речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
В останні тижні почастішали випадки знищення українськими військовими ворожої авіації, підкреслив він в ході брифінгу.
"Йдуть інтенсивні наступальні дії наших військ. Це обумовлює використання ворогом більшої кількості авіації... зокрема штурмової авіації та вертольотів...", - сказав Ігнат.
За словами представника командування, вагомий внесок у знищення ворожої авіації внесла німецька система IRIS-T.
Наступ ЗСУ на півдні
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.
Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.
Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.
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