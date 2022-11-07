Контратака ЗСУ: на Південному напрямку українські війська перейшли в наступ

ЗСУ продовжують наступ на півдні / 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило, УНІАН

На південному напрямку тривають інтенсивні наступальні дії підрозділів Збройних сил України, розповів речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

В останні тижні почастішали випадки знищення українськими військовими ворожої авіації, підкреслив він в ході брифінгу.

"Йдуть інтенсивні наступальні дії наших військ. Це обумовлює використання ворогом більшої кількості авіації... зокрема штурмової авіації та вертольотів...", - сказав Ігнат.

За словами представника командування, вагомий внесок у знищення ворожої авіації внесла німецька система IRIS-T.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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