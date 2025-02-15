Зеленський заявив про закінчення війни у 2025 році: коли це може статись

Головні тези Зеленського:
- Як можна закінчити війну у 2025 році
- Україна готуватиме власні гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський під час промови на Мюнхенській конференціії з безпеки 2025 заявив, що досягти миру цього року можливо. Київ працює над цим.
"Ми хочемо миру, працюємо над цим, готуватимемо гарантії безпеки такими, якими ми їх бачимо. Поділимося ними з США, сподіваюсь, що вони також поділяться своїм баченням. Спільний підхід це дуже важливо і для нас, і для всіх європейських партнерів - для ЄС та Великої Британії", - сказав він під час свого виступу.відео дня
Тому, за словами президента, "дуже важливо" підготувати "всі ці речі" протягом наступних місяців, щоб поділитися ними з Дональдом Трампом.
"Щоб знайти час на наші спільні зустрічі, розробити спільний план, викласти його на стіл перед Путіним і зробити все, з тих речей, про які каже президент Трамп, що він їх може робити - продовжувати санкції, чинити тиск, будь-яким чином як хоче. А після цього закінчити війну у 2025 році, досягти миру, така мета, такий наш план", - констатував Зеленський.
Мюнхенська конференція 2025 - тези Зеленського
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Зеленський анонсував візит до ОАЕ і розкрив, чи будуть переговори з РФ і США. Однак зустрічей із росіянами та американською стороною там не буде, наголосив президент України та додав, що це офіційний візит до Еміратів із дружиною.
Також Зеленський сказав, на яку угоду не погодиться Україна. Україна ніколи не погоджуватиметься на мирні угоди, які укладені без її участі. У разі укладення угоди без України та Європи "програють усі". Він наголосив, що Путін зараз намагається провести переговори зі США без участі України та Європи.
Відомо, що Володимир Зеленський відмовився від угоди зі США щодо корисних копали. Згідно з угодою, у володіння США перейшла б половина майбутніх мінеральних ресурсів країни, але український лідер відповів на неї відмовою.
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