Зеленський анонсував візит до ОАЕ і розкрив, чи будуть переговори з РФ і США

Володимир Зеленський відвідає Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.

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Володимир Зеленський розповів про плани міжнародних зустрічей / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

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Зеленський анонсував три зустрічі з президентом Ердоганом

Президент відвідає ОАЕ та Саудівську Аравію

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що відвідає Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.

Однак зустрічей із росіянами та американською стороною там не буде, наголосив він під час спілкування з журналістами в межах Мюнхенської конференції з безпеки.

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"У мене офіційний візит до Еміратів із дружиною, з першою леді, тому що у нас є велика гуманітарна програма, і питання обміну ув'язненими", - розповів глава держави.

Він також зазначив, що після цього він планує відвідати Саудівську Аравію з тими самими питаннями та іншим партнерством з Його Королівською Високістю.

"Це буде протягом двох або трьох днів. У мене буде три зустрічі з президентом Ердоганом у Туреччині. Я не буду зустрічатися з росіянами, але я не буду зустрічатися там і з американцями", - сказав Зеленський.

Раніше Дональд Трамп анонсував переговори України та РФ у Саудівській Аравії. Зустріч високопосадовців США, України та Росії в Саудівській Аравії відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна буде учасницею переговорів про завершення війни. Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені.

Як повідомляв Главред, раніше Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, яку назвав "тривалою і продуктивною".

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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