'У такому разі програють усі': Зеленський сказав, на яку угоду не погодиться Україна

Зараз очільник Кремля намагається провести переговори з США без участі України і Європи.

https://glavred.net/ukraine/proigrayut-vse-zelenskiy-skazal-na-kakoe-soglashenie-ne-soglasitsya-ukraina-10639787.html Посилання скопійоване

Зеленський сказав, на яку угоду не погодиться Україна/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Основні тези із заяви Зеленського:

Україна не погодиться на угоди, укладені за її спиною

Путін зараз намагається провести переговори з США без участі України і Європи

У разі укладення угоди без України та Європи "програють усі"

Україна ніколи не погоджуватиметься на мирні угоди, які укладені без її участі. У разі укладення угоди без України та Європи "програють усі".

У той же час російський диктатор Володимир Путін зараз намагається провести переговори з США без участі України та Європи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

відео дня

"Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною без нашої участі. І те саме правило має діяти для всієї Європи. Ніяких рішень щодо України без України. Ніяких рішень про Європу без Європи. У Європи має бути місце за столом, коли ухвалюються рішення про Європу", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що Путін зараз намагається провести переговори зі США без участі України та Європи - як перед війною, коли вони зустрічалися у Швейцарії і, здавалося, збиралися поділити світ. Зеленський заявив, що якщо буде укладення угоди без України та Європи, то "програють усі".

"Потім Путін спробує домогтися того, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня цього року - не як шановний лідер, а як реквізит у його виставі. Нам це не потрібно. Нам потрібен справжній успіх. Справжній мир", - додав український президент.

Зеленський закликав до створення Збройних сил Європи

Також український президент закликав до створення Збройних сил Європи. Він наголосив, що це потрібно зробити на тлі російської загрози Європі. За його словами, час створення таких сил настав.

"Я вірю в Європу. І ви повинні вірити. І я закликаю вас діяти - заради себе і заради Європи - людей Європи, ваших народів, ваших домівок, ваших дітей і нашого спільного майбутнього", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Європа повинна стати самодостатньою та об'єднати свою силу з Україною.

Він нагадав, що зараз країну-агресорку Росію стримують українські військові, яких підтримують інші країни. Проте, за його словами, не можна відкидати варіанту, що Сполучені Штати Америки можуть сказати Європі "ні" в питаннях, які їй загрожують.

"Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібні власні збройні сили - Армія Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи мають бути створені", - наголосив президент України.

У той же час він додав, звертаючись до генсека НАТО Марка Рютте, що такі Збройні сили не стануть заміною Північноатлантичного альянсу.

Мюнхенська безпекова конференція/ Інфографіка: Главред

Заяви Зеленського під час Мюнхенської конференції з питань безпеки – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський зробив ряд заяв на Мюнхенській конференції у перший день заходу 14 лютого. Президент України відповів на важливі питання щодо війни в Україні.

Зокрема, Зеленський назвав єдину альтернативу НАТО. Він зазначив, що Україні потрібна армія у 1,5 млн осіб. США ніколи не хотіли бачити Україну в НАТО, заявив президент.

Також Зеленський висловився про візит до Саудівської Аравії. Він прокоментував мету офіційного візиту до Саудівської Аравії та назвав ряд вимог для початку переговорів з російським диктатором Путіним.

Нагадаємо, Єрмак сказав, коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, за яких умов відбудеться зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що наразі цей момент не настав.

Читайте також:

Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ) - що відомо 14 лютого у Німеччині розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ), яка триватиме три дні. Основною темою обговорень стане війна в Україні та пошук шляхів до миру. Президент України Володимир Зеленський очолює українську делегацію та має зустрітися з представниками нової адміністрації Дональда Трампа. Конференція відбувається в ключовий момент: нова адміністрація США вже розпочала свою роботу, у Брюсселі стартує новий цикл діяльності Європейського парламенту, а в Німеччині через тиждень після завершення МКБ відбудуться парламентські вибори. Після урочистого відкриття конференції федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, учасники з різних країн світу почнуть обговорення актуальних питань глобальної безпеки під керівництвом Крістофа Гойсгена. У центрі уваги будуть такі теми, як: мирне врегулювання війни в Україні

глобальне управління

зміцнення демократії

кліматична безпека У суботу учасники зосередяться на обговоренні міжнародного порядку, регіональних конфліктів та криз. Також буде розглянуто майбутнє трансатлантичного партнерства. У неділю, завершальний день конференції, пройдуть дискусії про роль Європи у глобальному контексті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред