Зеленський в Іспанії візьме участь у важливому форумі: чого чекати Україні

На саміті в Гранаді європейські лідери підтвердять свою довгострокову підтримку Україні.

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Володимир Зеленський поїхав з візитом до Іспанії / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 5 жовтня, приїхав до Іспанії, де візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства.

"Гранада, Іспанія. Саміт Європейського політичного співтовариства. Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки і стабільності на континенті", - написав у Telegram глава держави.

За його словами, в рамках візиту в Іспанії буде відбуватися робота в загальних форматах, пройдуть важливі двосторонні зустрічі.

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"Ключове для нас, особливо перед зимою – посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей з партнерами. Готуємося їх підтвердити і реалізувати. Працюємо над посиленням існуючої в Європі архітектури безпеки, зокрема, регіональної. Україна має вагомі пропозиції", - зазначив президент.

За словами Зеленського, особлива увага приділятиметься Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки та захисту свободи мореплавства.

"Цей день має бути плідним для України та Європи", - резюмував глава держави.

У свою чергу, глава Офісу президента Андрій Єрмак додав у своєму Telegram, що основні питання саміту Європейського політичного співтовариства в іспанській Гранаді - безпека та євроінтеграція.

"Працюємо в загальних форматах з нашими партнерами. Для України ключове – посилення ППО і ПРО. Є фундамент щодо домовленостей", - йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, в України є пропозиції щодо архітектури безпеки в Європі.

"Ми завжди пропонуємо кроки з її зміцнення. Продовольча безпека - одне з важливих питань", - написав глава ОП.

Як пише Reuters, на форумі в Іспанії європейські лідери підтвердять свою довгострокову підтримку Україні. Зустріч в Гранаді дає можливість президенту Франції Еммануелю Макрону, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунак шанс підтвердити свою прихильність Україні. Це особливо актуально зараз, коли політична нестабільність як в США, так і в Європі викликала сумніви в продовженні підтримки.

У самого Зеленського буде можливість закликати до більш швидких поставок необхідної військової допомоги, наприклад, систем протиповітряної оборони.

Зазначається, що приїзд Зеленського не афішувався з міркувань безпеки.

Форум, покликаний сприяти співпраці між понад 40 країнами, був створений минулого року після вторгнення Росії в Україну.

Візит Зеленського до США

Раніше український президент Володимир Зеленський відвідав США. Там він виступив на дебатах Генасамблеї ООН.

Також на засіданні Радбезу ООН Зеленський представив формулу миру України. Мирна ініціатива Києва заснована на принципах відновлення територіальної цілісності Української держави відповідно до Статуту Організації.

Пізніше президент Української держави також повідомив про важливі переговори у Вашингтоні - надання військової допомоги Україні. Зеленський підкреслив, що саме питання про передачу ППО є одним з топових.

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